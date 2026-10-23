צה"ל ושב"כ חיסלו את ראש ארגון הטרור ועדת ההתנגדות בח'אן יונס

מקורות פלסטיניים מדווחים כי כוחות צה"ל הזיזו הלילה את הבטונדות הצהובות מערבה אל מערב בית הקברות של הכפר מצדר במרכז רצועת עזה, תחת חיפוי ארטילרי. הבוקר תועדו הבטונדות במיקומן החדש.

קובי אטינגר