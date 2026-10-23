שלושה חשודים נעצרו בחשד לדקירה במועדון ביפו

מבזקים נוספים
פרוש בהצהרה מפתיעה בפנייה לחסידי חב"ד: "יהדות התורה - בלוק טכני"
מאיר פרוש מתחייב לפעול לפי שלושת השלמויות, ובמכתב לחסידי חב"ד הוא מסביר כי יהדות התורה מורכבת מבלוק טכני, "והפעם יש לי יותר יכולות לפעול על דברים שאני מתחייב" (חרדים)שאול כהנא
מהלך חסר תקדים: ראשי הישיבות התיכוניות נגד הצבעת מחאה
ראשי הישיבות התיכוניות מפרסמים מכתב היסטורי לראשונה • מבהירים: פעולות מחאה שפוגעות בכלל הציבור אינן על פי דרכנו | המכתב המלא (חרדים)חנני ברייטקופף
טראמפ תובע את הניו יורק טיימס בגין שימוש בחברת סקרים שזייפה תוצאות
הנשיא טראמפ הגיש תביעה נגד העיתון "הניו יורק טיימס" לאחר שהתברר כי העיתון השתמש בשירותיה של חברת הסקרים Wedgewood Polls, שהודתה כי נתוני הסקרים שפרסמה היו מומצאים ומזויפים. טראמפ טען: "הניו יורק טיימס נתפס על חם! עם דברים כאלה אני נאלץ להתמודד כבר מההתחלה. התביעה המשמעותית שהגשנו נגד העיתון הולכת ומתחזקת מיום ליום".קובי אטינגר
״לא ידעתי איך אוכלים את זה״: הגר״מ מאיה חושף את ההוראה שקיבל מגדולי ישראל
זקן מועצת חכמי התורה חזר לימי כהונתו הראשונים בכנסת • חכם בן ציון אבא שאול זצ״ל הנחה אותו: ״אל תעשה שאילתות, אל תעביר חוקים״ | הסיפור המרתק (חרדים)קובי ישראל
מחיר חבית נפט ברנט עלה ל-114 דולר
מחיר חבית נפט מסוג ברנט טפס ל-114 דולר, שבוע וחצי לפני בחירות האמצע בארה"ב.קובי אטינגר
הרמטכ"ל בהערכת מצב: "מצאנו תחמושת רבה ברכב - מנענו פיגוע חמור" | הנס בזמן הפיגוע הקשה
רב-אלוף זמיר קיים הערכת מצב בעקבות פיגוע הירי בצומת יהודה • אישר כתר מלא על חברון והגברת מעצרים | "הלוחמים מנעו פיגוע בהיקף נרחב", סיפר הרמטכ"ל, שפירט על אמצעי הלחימה ברכבם של המחבלים - והתוכנית שלהם לפיגוע משמעותי (צבא וביטחון)ב. ניסני
פשיטה באום אל-פחם: 9 שב"חים נעצרו, ביניהם 5 מעזה | תחמושת נתפסה
פשיטה משותפת של ימ"ר בתי הסוהר והמשטרה במתחם מגורים • תחמושת בתפזורת נתפסה במקום | המבצע במסגרת המאבק בשהייה בלתי חוקית (בארץ)דוד הכהן
צה"ל תקף בית במחנה נציראת ברצועת עזה לאחר התרעת פינוי
צה"ל תקף לפני זמן קצר את בית משפחת חמד במחנה 1 בנציראת שבמרכז רצועת עזה, לאחר שהתריע על פינוי המקום. בעקבות התקיפה פרצה דליקה גדולה במקום.קובי אטינגר