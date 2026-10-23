כתב אישום נגד משרת כוחות ביטחון בחשד לירי לעבר צעירה בעקרבה

מבזקים נוספים
קרב יריות של 20 דקות: כך התנהל הפיגוע הקשה - ונמנע אסון גדול יותר | כתר על חברון וכפרים באזור
שני מחבלים יצאו מחברון עם תחמושת רבה במטרה לבצע פיגוע משמעותי • כוחות צה"ל עצרו אותם במחסום ארעי וחיסלו לאחר קרב יריות | "ברכב נמצאה כמות רבה של תחמושת" (צבא וביטחון)ב. ניסני
כתב אישום: רכז ביטחון מאיתמר ירה לעבר רכב פלסטיני ופצע אישה באורח קשה
פנחס רן, רכז ביטחון בגזרת רכס גדעונים, הואשם בחבלה מחמירה • לפי כתב האישום ירה לפחות שלוש יריות לעבר רכב שהתרחק ופגע באישה בחזה | הפרקליטות דורשת מעצר עד תום ההליכים (בארץ)דוד הכהן
פרוש בהצהרה מפתיעה בפנייה לחסידי חב"ד: "יהדות התורה - בלוק טכני"
מאיר פרוש מתחייב לפעול לפי שלושת השלמויות, ובמכתב לחסידי חב"ד הוא מסביר כי יהדות התורה מורכבת מבלוק טכני, "והפעם יש לי יותר יכולות לפעול על דברים שאני מתחייב" (חרדים)שאול כהנא
מהלך חסר תקדים: ראשי הישיבות התיכוניות נגד הצבעת מחאה
ראשי הישיבות התיכוניות מפרסמים מכתב היסטורי לראשונה • מבהירים: פעולות מחאה שפוגעות בכלל הציבור אינן על פי דרכנו | המכתב המלא (חרדים)חנני ברייטקופף
טראמפ תובע את הניו יורק טיימס בגין שימוש בחברת סקרים שזייפה תוצאות
הנשיא טראמפ הגיש תביעה נגד העיתון "הניו יורק טיימס" לאחר שהתברר כי העיתון השתמש בשירותיה של חברת הסקרים Wedgewood Polls, שהודתה כי נתוני הסקרים שפרסמה היו מומצאים ומזויפים. טראמפ טען: "הניו יורק טיימס נתפס על חם! עם דברים כאלה אני נאלץ להתמודד כבר מההתחלה. התביעה המשמעותית שהגשנו נגד העיתון הולכת ומתחזקת מיום ליום".קובי אטינגר
שלושה חשודים נעצרו בחשד לדקירה במועדון ביפו
שוטרי תחנת יפו עצרו הלילה שלושה חשודים בני 18-19 בחשד למעורבות בדקירה במועדון ברחוב קיבוץ גלויות. לפי החקירה הראשונית, ויכוח בין מספר מעורבים בתוך המועדון הסלים לקטטה בחניון, במהלכה נדקר צעיר בן 18 שנפצע באורח בינוני. ברשות אחד החשודים נתפסה סכין שלפי החשד שימשה לביצוע הדקירה. המשטרה תבקש הבוקר להאריך את מעצרם בבית המשפט.קובי רוזן
״לא ידעתי איך אוכלים את זה״: הגר״מ מאיה חושף את ההוראה שקיבל מגדולי ישראל
זקן מועצת חכמי התורה חזר לימי כהונתו הראשונים בכנסת • חכם בן ציון אבא שאול זצ״ל הנחה אותו: ״אל תעשה שאילתות, אל תעביר חוקים״ | הסיפור המרתק (חרדים)קובי ישראל
מחיר חבית נפט ברנט עלה ל-114 דולר
מחיר חבית נפט מסוג ברנט טפס ל-114 דולר, שבוע וחצי לפני בחירות האמצע בארה"ב.קובי אטינגר