גן ילדים ( צילום: שאטרסטוק )

ועד העובדים של הגננות ותומכות החינוך בבני ברק הודיע הבוקר (שישי) על צעד מחאה, שבמסגרתו יום הלימודים בגנים ביום שני הקרוב יחל בשעה 9:30 ולא בשמונה בבוקר כרגיל.

בהודעה שנשלחה להורים נכתב כי העיצומים מגיעים בעקבות הרעת תנאים ופעולות חד־צדדיות מצד העירייה כלפי הגננות ותומכות החינוך, לטענת הוועד. בהתאם להנחיית ועד העובדים, ההורים התבקשו שלא להביא את הילדים לגנים לפני השעה 9:30. עוד נמסר כי ככל שיחול שינוי בהנחיות הוועד, תצא הודעה מעודכנת להורים.

צעד המחאה מגיע על רקע מתיחות מתמשכת בין ועד העובדים להנהלת העירייה. בחודשים האחרונים התפתחו עימותים סוערים בין עובדי העירייה להנהלה בנושאים שונים, כאשר הוועד טוען לפגיעה בתנאי העבודה ובשכר העובדים.

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גורם בעיריית בני ברק מסר לכיכר השבת: "הנפגעים הגדולים מהצעד של ועד העובדים הם האמא שתפסיד שעתיים עבודה או האבא שיפסיד שעת לימוד בכולל על כל המשמעויות שזה יכול לגרום להם וכן צוות הגן - גננות וסייעות שלא יקבלו שכר על שעה וחצי שלא עבדו. חבל!"

במקביל, רשתות הגנים החרדיות ברחבי הארץ זוכות בתקופה האחרונה להכרה גוברת מצד הממשלה. בחודש יולי השנה התקבלה החלטת ממשלה המכירה לראשונה בצורך לתקצב את רשתות הגנים החרדיות בהתאם לוותק הגננות בפועל, לאחר מאבק ממושך שהובילו מנכ"ל רשת הגנים הרב ישראל גולומב וח"כ משה גפני.

ההחלטה הממשלתית מהווה שינוי משמעותי ביחסה של המדינה לרשתות הגנים ולתנאי העסקתן של אלפי גננות. במשך שנים נדרשו הרשתות לשלם את שכר הגננות בהתאם לוותק, השכלה ודרגה מקצועית, בעוד התקצוב שהועבר מהמדינה לא שיקף את העלויות האמיתיות.

בשלב זה טרם ברור האם העיצומים המתוכננים ליום שני יישארו מוגבלים לאיחור של שעה וחצי בלבד, או שהם עשויים להתפתח לצעדים נוספים במידה ולא יימצא פתרון למחלוקת בין ועד העובדים להנהלת העירייה.