חמאס מברכת על פיגוע חברון וקוראת להפנות נשק נגד ישראלים

כוחות צה"ל פשטו על בית משפחת אלג'עבה בחברון, משפחתם של שני המחבלים שביצעו את הפיגוע - פראס וחמודה אלג'עבה, בני 27 מאותה משפחה. דובר צה"ל: "כוחות צה"ל מכתרים את העיר חברון וכפרים נוספים, נכנסים לבתי המחבלים ופועלים במרחב לסיכול טרור".

קובי אטינגר