חמאס מברכת על פיגוע חברון וקוראת להפנות נשק נגד ישראלים

מבזקים נוספים
סמוטריץ' הנחה להרוס מבנים ערביים בלתי חוקיים ליד מקום הפיגוע
שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' הנחה להרוס באופן מיידי שורה רחבה של מבנים ערביים בלתי חוקיים הצמודים למקום הפיגוע. לפי אנשיו, ההנחייה תצא לפועל בשעה הקרובה ותתבצע לאורך שעות הצהריים עד לפני כניסת השבת.קובי אטינגר
המחבלים תצפתו, יצאו מהרכב - ופתחו באש | תיעוד רגעי הפיגוע
שני מחבלים הגיעו עם תחמושת רבה במטרה לבצע פיגוע בעומק השטח • נעצרו במחסום ארעי וחוסלו לאחר קרב יריות של 20 דקות | "מצאנו כמות רבה של תחמושת ברכב" (צבא וביטחון)כיכר השבת
צה"ל פשט על בית משפחת המחבלים מחברון
כוחות צה"ל פשטו על בית משפחת אלג'עבה בחברון, משפחתם של שני המחבלים שביצעו את הפיגוע - פראס וחמודה אלג'עבה, בני 27 מאותה משפחה. דובר צה"ל: "כוחות צה"ל מכתרים את העיר חברון וכפרים נוספים, נכנסים לבתי המחבלים ופועלים במרחב לסיכול טרור".קובי אטינגר
שתי נערות נפצעו בתאונה בין רכב לקורקינט באשדוד
שתי נערות בנות 17 נפצעו באורח קל בתאונה בין רכב לקורקינט חשמלי ברחוב יצחק רבין באשדוד. צוותי איחוד הצלה העניקו להן טיפול רפואי במקום.קובי רוזן
סולברג מורה להסיר שלטי פרסום של הליכוד המציגים ראשי גוש השינוי עם עבאס וטיבי
השופט סולברג חייב את הליכוד להסיר שלטי פרסום ברחבי הארץ המציגים את ראשי גוש השינוי לצד עבאס וטיבי. ההחלטה ניתנה בעקבות עתירת איזנקוט, שטען כי השילוט עלול להטעות לגבי קשר פוליטי אפשרי בין רשימת ישר לרשימות שלטענתה אינה קשורה עימן.כיכר השבת
בני ברק: הגננות פתחו בעיצומים - הלימודים יחלו באיחור של שעה וחצי
ועד העובדים הודיע על צעד מחאה נגד הרעת תנאים • ההורים התבקשו שלא להביא את הילדים לפני 9:30 | העירייה: "האמא תפסיד שעתיים עבודה" (חרדים)קובי ישראל
נעצרו 9 שוהים בלתי חוקיים באום אל פחם, בהם 5 תושבי עזה
תשעה שוהים בלתי חוקיים נעצרו בפשיטה משותפת של ימ"ר בתי הסוהר ומשטרת מחוז חוף באום אל פחם. בין העצורים חמישה תושבי רצועת עזה וארבעה תושבי יהודה ושומרון. בחיפוש במתחם המגורים נתפסה תחמושת מסוגים שונים. שבעה מהחשודים הועברו להליכי מעצר וכליאה, ושניים נוספים להליכי הרחקה מישראל.קובי רוזן
חשוד נחקר בגין אירוע אלימות בשוק התקווה בתל אביב
אמש התקבל דיווח על אירוע אלימות בשוק התקווה בתל אביב, במהלכו הושלך חפץ לעבר קבוצת אנשים. שוטרי תחנת תל אביב דרום פתחו בחקירה ואספו ממצאים לבירור נסיבות האירוע. חשוד בשנות ה-20 לחייו, תושב תל אביב, נחקר בחשד למעורבות באירוע ושוחרר בתנאים מגבילים.קובי רוזן