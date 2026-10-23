נעצרו 9 שוהים בלתי חוקיים באום אל פחם, בהם 5 תושבי עזה

מבזקים נוספים
המחבלים תצפתו, יצאו מהרכב - ופתחו באש | תיעוד רגעי הפיגוע
שני מחבלים הגיעו עם תחמושת רבה במטרה לבצע פיגוע בעומק השטח • נעצרו במחסום ארעי וחוסלו לאחר קרב יריות של 20 דקות | "מצאנו כמות רבה של תחמושת ברכב" (צבא וביטחון)כיכר השבת
צה"ל פשט על בית משפחת המחבלים מחברון
כוחות צה"ל פשטו על בית משפחת אלג'עבה בחברון, משפחתם של שני המחבלים שביצעו את הפיגוע - פראס וחמודה אלג'עבה, בני 27 מאותה משפחה. דובר צה"ל: "כוחות צה"ל מכתרים את העיר חברון וכפרים נוספים, נכנסים לבתי המחבלים ופועלים במרחב לסיכול טרור".קובי אטינגר
שתי נערות נפצעו בתאונה בין רכב לקורקינט באשדוד
שתי נערות בנות 17 נפצעו באורח קל בתאונה בין רכב לקורקינט חשמלי ברחוב יצחק רבין באשדוד. צוותי איחוד הצלה העניקו להן טיפול רפואי במקום.קובי רוזן
חמאס מברכת על פיגוע חברון וקוראת להפנות נשק נגד ישראלים
חמאס פרסמה כרוז בו היא מברכת על "הפעולה ההירואית בחברון" ומכנה אותה "תגובה טבעית ולגיטימית" ו"ביטוי חי לרצונו של העם הפלסטיני העומד איתן". הארגון קרא: "אנו קוראים לכל האוחזים בנשק מקרב בני העם הפלסטיני להפנותו אל הכובש, חייליו ומתנחליו ולהבעיר אש מתחת לרגליהם".קובי אטינגר
סולברג מורה להסיר שלטי פרסום של הליכוד המציגים ראשי גוש השינוי עם עבאס וטיבי
השופט סולברג חייב את הליכוד להסיר שלטי פרסום ברחבי הארץ המציגים את ראשי גוש השינוי לצד עבאס וטיבי. ההחלטה ניתנה בעקבות עתירת איזנקוט, שטען כי השילוט עלול להטעות לגבי קשר פוליטי אפשרי בין רשימת ישר לרשימות שלטענתה אינה קשורה עימן.כיכר השבת
בני ברק: הגננות פתחו בעיצומים - הלימודים יחלו באיחור של שעה וחצי
ועד העובדים הודיע על צעד מחאה נגד הרעת תנאים • ההורים התבקשו שלא להביא את הילדים לפני 9:30 | העירייה: "האמא תפסיד שעתיים עבודה" (חרדים)קובי ישראל
חשוד נחקר בגין אירוע אלימות בשוק התקווה בתל אביב
אמש התקבל דיווח על אירוע אלימות בשוק התקווה בתל אביב, במהלכו הושלך חפץ לעבר קבוצת אנשים. שוטרי תחנת תל אביב דרום פתחו בחקירה ואספו ממצאים לבירור נסיבות האירוע. חשוד בשנות ה-20 לחייו, תושב תל אביב, נחקר בחשד למעורבות באירוע ושוחרר בתנאים מגבילים.קובי רוזן
כתב אישום נגד משרת כוחות ביטחון בחשד לירי לעבר צעירה בעקרבה
פרקליטות ירושלים הגישה כתב אישום נגד משרת כוחות ביטחון תושב איתמר בשנות ה-30, בחשד לירי לעבר צעירה בת 18 בכפר עקרבה. הצעירה נפגעה קשה ב-18 בספטמבר עם מספר פגיעות בגופה. חקירה משותפת של ימ"ר ש"י והשב"כ הובילה למעצר החשוד ב-11 באוקטובר, לצד חשוד נוסף. בחיפוש נתפסו כלי נשק והרכב שלפי החשד שימש לביצוע העבירה. כתב האישום כולל עבירות אלימות חמורות ושיבוש מהלכי משפט, והפרקליטות ביקשה להאריך את מעצרו עד תום ההליכים.קובי רוזן