מאיר פרוש מתחייב לפעול לפי שלושת השלמויות, ובמכתב לחסידי חב"ד הוא מסביר כי יהדות התורה מורכבת מבלוק טכני, "והפעם יש לי יותר יכולות לפעול על דברים שאני מתחייב" (חרדים)

שאול כהנא