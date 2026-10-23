בפעילות מבצעית משותפת של בלשי ימ"ר בתי הסוהר ושוטרי תחנות אום אל-פחם וג'סר א-זרקא, נעצרו ביום רביעי לפנות בוקר תשעה שוהים בלתי חוקיים במתחם מגורים באום אל-פחם. במהלך הפעילות נתפסה גם תחמושת מסוגים שונים.

הפעילות בוצעה במסגרת המאבק בשהייה בלתי חוקית בישראל, לאחר היערכות מבצעית משותפת של הכוחות. על פי ההודעה המשותפת לדוברות שירות בתי הסוהר ודוברות המשטרה, במהלך הפשיטה אותרו במתחם תשעה שוהים בלתי חוקיים, בהם חמישה תושבי רצועת עזה וארבעה תושבי יהודה ושומרון.

בחיפוש שביצעו הכוחות במתחם נתפסה תחמושת בתפזורת. תשעת החשודים נעצרו לחקירה בתחנות המשטרה - שבעה מהם הועברו להמשך הליכי מעצר וכליאה, ושניים נוספים להליכי הרחקה מישראל.

לוחמי יחידת 'נחשון' של שירות בתי הסוהר השתתפו בפעילות וסייעו בליווי העצורים. על פי הנמסר, שירות בתי הסוהר ומשטרת ישראל ימשיכו לפעול בשיתוף פעולה מבצעי, גם מחוץ לחומות מתקני הכליאה, לאיתור שוהים בלתי חוקיים ולחיזוק המשילות וביטחון הציבור.

הפעילות מצטרפת לשורת מבצעים דומים שבוצעו בחודשים האחרונים במסגרת המאבק בשהייה בלתי חוקית. לפני כשבועיים, נעצרו 10 שוהים בלתי חוקיים באתר בנייה בשכונת רמת אשכול בירושלים, במסגרת פעילות יזומה של השיטור העירוני במחוז ירושלים.

בשבוע שעבר, לוחמי מג"ב דרום עצרו 13 שוהים בלתי חוקיים ושני חשודים בהסעתם בתום פעילות לילית משולבת מהקרקע ומהאוויר, לאחר שחצו את קו התפר בדרום. הפעילות כללה שיתוף פעולה עם היחידה האווירית של משטרת ישראל ולוחמי צה"ל.

משטרת ישראל מזכירה כי העסקה, הלנה או הסעה של שוהים בלתי חוקיים היא עבירה פלילית, שמהווה סיכון ביטחוני ממשי לביטחון הציבור. המשטרה תמשיך לפעול בנחישות נגד שוהים בלתי חוקיים, וגם נגד המעסיקים והמסייעים להם, שיישאו באחריות מלאה למעשיהם.