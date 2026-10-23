מבזקים נוספים
פשיטה באום אל-פחם: 9 שב"חים נעצרו, ביניהם 5 מעזה | תחמושת נתפסה
פשיטה משותפת של ימ"ר בתי הסוהר והמשטרה במתחם מגורים • תחמושת בתפזורת נתפסה במקום | המבצע במסגרת המאבק בשהייה בלתי חוקית (בארץ)דוד הכהן
צה"ל תקף בית במחנה נציראת ברצועת עזה לאחר התרעת פינוי
צה"ל תקף לפני זמן קצר את בית משפחת חמד במחנה 1 בנציראת שבמרכז רצועת עזה, לאחר שהתריע על פינוי המקום. בעקבות התקיפה פרצה דליקה גדולה במקום.קובי אטינגר
צה"ל ושב"כ חיסלו את ראש ארגון הטרור ועדת ההתנגדות בח'אן יונס
צה"ל ושב"כ חיסלו אתמול במרחב ח'אן יונס את רמדאן מחמד אשחאדה דיאב, ראש ועדת ההתנגדות העממית בח'אן יונס. דיאב חוסל בתקיפת כטב"מ מעט אחרי השעה 13:00 באזור קרארה בצפון ח'אן יונס. ועדת ההתנגדות העממית הוא ארגון טרור פלסטיני שהוקם בשנת 2000, מקושר לחמאס, חיזבאללה ואיראן. מחבלי הארגון לקחו חלק בפשיטה ב-7 באוקטובר, רצחו וחטפו אזרחים וחיילים. לאורך המלחמה הארגון ביצע מתווי טרור רבים נגד כוחותינו בשיתוף פעולה עם חמאס.קובי אטינגר
טראמפ: הכינו באיראן מכה קשה ונשקול להמשיך
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר על המלחמה נגד איראן: "הכינו בהם מכה קשה מאוד, וייתכן שנמשיך להכות בהם עוד קצת".קובי אטינגר
פיגוע ירי בכניסה הצפונית לחברון: שני מחבלים חוסלו, 5 פצועים
שני מחבלים חוסלו הבוקר לאחר קרב יריות שנמשך דקות ארוכות בכניסה הצפונית לחברון. מד"א דיווח על 5 פצועים ישראלים, מתוכם 2 במצב אנוש. המחבלים הגיעו ככל הנראה ברכב עם לוחית זיהוי ישראלית ועשו שימוש בנשק מסוג M-16.קובי אטינגר
רוכב אופנוע בן 70 נפצע בתאונה בכביש 40 ליד מצפה רמון
גבר כבן 70 נפצע במצב בינוני בתאונת אופנוע בכביש 40 סמוך למצפה רמון. הדיווח התקבל במוקד מגן דוד אדום בשעה 07:23. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים סורוקה עם חבלות בגפיים.קובי רוזן
צה"ל הזיז את הקו הצהוב מערבה במרכז רצועת עזה
מקורות פלסטיניים מדווחים כי כוחות צה"ל הזיזו הלילה את הבטונדות הצהובות מערבה אל מערב בית הקברות של הכפר מצדר במרכז רצועת עזה, תחת חיפוי ארטילרי. הבוקר תועדו הבטונדות במיקומן החדש.קובי אטינגר
בזמן הפיגוע: לפיד ובנט צייצו פוליטיקה | נתניהו הורה לעצור את הקמפיין
לפיד ובנט פרסמו ציוצים פוליטיים בזמן הפיגוע בצומת יהודה • נתניהו הורה לבטל את כל האירועים הפוליטיים של הליכוד | ההבדל בתגובה (פוליטי מדיני)יוני גבאי