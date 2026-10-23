מפלגת אח"י של הרב אברג'יל צפויה לפרוש מהמירוץ לבחירות

מבזקים נוספים
הותרו לפרסום: שני חללי צה"ל נפלו בקרב בצומת יהודה
הותרו לפרסום שמות שני חללי צה"ל שנפלו בקרב בצומת יהודה שבחטיבת יהודה: סמ"ר רון יונתן רויטמן, בן 23 מאשקלון, מפקד כיתה בגדוד ארי (775) בחטיבת החילוץ, וסמל יובל שי סוילם, בן 20 מהוד השרון, לוחם בגדוד ארי (775) בחטיבת החילוץ. ההודעה נמסרה למשפחות.כיכר השבת
שני חיילים נהרגו בקרב בעזה, שלושה נוספים נפצעו קל
צה"ל הודיע על נפילת שני לוחמים: סמ"ר רון יונתן רויטמן וסמל יובל שי סוילם. באותו אירוע נפצעו שלושה לוחמים נוספים מהגדוד באורח קל, פונו לבית חולים ומשפחותיהם עודכנו.ב. ניסני
פיגוע ירי בסמוך לפריז: גבר צרפתי פתח באש לעבר מוסלמים; אדם אחד נהרג
משרד הפנים הצרפתי הודיע על פיגוע ירי שהתרחש בצרפת בעיירה טראפ לא הרחק מפריז | לפי דיווחים ראשוניים, החשוד הסתובב עם רכבו בין מספר שכונות ופתח באש לעבר תושבים מוסלמים | אדם בן 26 נהרג וילדה בת 12 נפצעה באורח אנוש (חדשות)כיכר השבת
מגמה מפתיעה בשטח: החיבור בין הציבור החרדי לנעם לישראל מתרחב ובא לידי ביטוי בסקרים
סקר עומק של המפלגה חושף נתון של 2.7% שמצביעים למפלגה לצד 6.5% ששוקלים ברצינות להצביע ל"נעם לישראל" | בשבועות האחרונים קיבל ח"כ אבי מעוז ברכות משורה של רבנים בולטים במגזר החרדי, בהם האדמו"ר מפיטסבורג והגר"ד כהן, חתנו של הגאון הרב מאיר מאזוז זצ"ל, שהביע תמיכה רשמית במפלגה וקרא להצביע לה | מאחורי החיבור עומד בסיס ערכי משותף, העמידה לצד עולם התורה של ח"כ מעוז והסיוע לערים החרדיות (חדשות)מישאל לוי
נתניהו מחברון: צה"ל ייכנס לשכונות ביהודה ושומרון ויהרוס תשתיות טרור
ראש הממשלה נתניהו הודיע מחברון כי ישים את המודל ההתקפי שבוצע במחנות הפליטים בתוך ערים גם בשכונות ביהודה ושומרון. לדבריו, צה"ל ייכנס לשכונות שמהן יצאו מחבלים, יפנה את התושבים, יעבור מבית לבית ויהרוס את תשתיות הטרור. "אנחנו במוכנות לפעולה נרחבת ביו"ש" אמר.כיכר השבת
נתניהו בחברון: ״נפנה תושבים, נעבור בית בית ונהרוס את תשתיות הטרור״ | "במוכנות לפעולה נרחבת"
ראש הממשלה הגיע לחברון בעקבות הפיגוע הקשה • הכריז על יישום מודל התקפי חדש בשכונות שמהן יצאו המחבלים | ״צה״ל במוכנות לפעולה נרחבת ביו״ש״ | "ניישם את המודל ההתקפי והמוצלח שביצענו במחנות הפליטים בתוך הערים" (צבא וביטחון)יוני גבאי
"כעת הוא רואה את זירת הפשע": טראמפ בכלוב בלב טהרן
שחקן עם מסכת הנשיא האמריקני נראה פוסע בכלוב שעוצב כתא כלא • המיצג הוצב במספר מוקדים בבירה האיראנית | "כעת הוא רואה את זירת הפשע" (בעולם)כיכר השבת
שתי נערות נפצעו בתאונת קורקינט חשמלי באשדוד
שתי נערות בנות 17 נפצעו במצב בינוני בתאונת דרכים בשדרות יצחק רבין באשדוד. הנערות רכבו על קורקינט חשמלי כשנפגעו מרכב. הדיווח התקבל במוקד מגן דוד אדום בשעה 11:37. צוותי מד"א מפנים אותן לבית החולים אסותא באשדוד עם חבלות בגפיים ובפלג גופן העליון.קובי רוזן