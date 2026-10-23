לפחות 7 הרוגים ו-10 פצועים בפיגוע ירי בכנסייה בירדן

מבזקים נוספים
טרגדיה; איש המעש, ר' יהודה כהן ז"ל, נפטר לבית עולמו
אבל כבד מנשוא: שעה קלה טרם כניסתו השבת, מגיעה הבשורה הקשה על פטירתו של איש החסד והמעש ר' יהודה כהן ז״ל, מנכ״ל הרבנות הראשית לשעבר | המנוח ז"ל נפצע בתחילת השבוע באורח אנוש לאחר שנפגע מקיר שקרס, ולפני שעה קלה השיב נשמתו הזכה לבוראו עטור במעשי חסד | פרטים אודות מסע ההלוויה, נמשיך ונעדכן (דיין האמת)חיים רוזנבוים
האם עזבה לחו"ל, האב נותר עם הילדה: ההכרעה הדרמטית בתשלום המזונות
אב שמגדל לבדו את בתו טען כי האם, השוהה בחו"ל, הפסיקה לשלם מזונות ולהשתתף בהוצאות הילדה. בית המשפט בחן את הכנסות ההורים ואת צורכי הבת, וקבע סכום חודשי קבוע שכולל גם הוצאות חינוך ורפואה (משפט)משה כהן
אבל ברבנות הראשית: הלך לעולמו המנכ"ל היוצא ר' יהודה כהן ז"ל
בשורה קשה לעולם הדת והעשייה הציבורית: הרבנות הראשית לישראל הודיעה בצער רב על פטירתו של ר' יהודה כהן ז"ל, אשר כיהן כמנכ"ל הרבנות הראשית וכיו"ר מועצה דתית, והקדיש את חייו לחיזוק שירותי הדת ולביצור מעמד הרבנותחיים רוזנבוים
לאחר 4 חודשים בכלא: החתן אלי לוון שוחרר למעצר בית בערב שבת האופרוף שלו
דרמה בבית המשפט המחוזי בירושלים בעקבות החלטת העליון: הבחור אלי לוון שוחרר למעצר בית בערבות של 750 אלף ש"ח | המאמצים הקדחתניים של ארגון 'צדק' והעסקנים שגייסו את הסכום, והעסקן מירושלים שהעמיד את ביתו לחתן (חרדים)חיים רוזנבוים
כ"ץ: השכונה בחברון שממנה יצאו המחבלים תפונה ותיהרס
שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע לאחר סיור במקום הפיגוע כי הוא וראש הממשלה הנחו את צה"ל לסכל את כל תשתיות הטרור במרחב הפיגוע. לדבריו, צה"ל יטפל באופן עוצמתי ותקדימי בשכונה בחברון ממנה יצאו המחבלים, בהתאם למודל מחנה הפליטים בג'נין. השכונה תפונה מתושביה וכל תשתיות הטרור במקום יהרסו.קובי אטינגר
נתניהו: מודל מחנות הפליטים בשומרון יועתק לחברון, פעולה צבאית רחבה באיו"ש בקרוב
ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע כי מודל מחנות הפליטים בצפון השומרון יועתק לשכונה בחברון ממנה יצאו המחבלים. נתניהו ציין כי בקרוב תחל פעולה צבאית רחבה ביהודה ושומרון למיגור הטרור.קובי אטינגר
שני לוחמים מחטיבת החילוץ נהרגו בפיגוע בחברון
דובר צה"ל הודיע על נפילתם של שני חיילים מחטיבת החילוץ בפיגוע שאירע הבוקר בחברון. יהי זכרם ברוך.קובי אטינגר
החלה הריסת מבנים בלתי חוקיים ליד מקום הפיגוע בחברון
בעקבות הנחיית השר בצלאל סמוטריץ', החלה הריסה מיידית של מבנים ערביים בלתי חוקיים בקרבת המקום בו אירע הפיגוע הבוקר בחברון. כלים הנדסיים כבר פועלים במקום לאחר פינוי מהיר של האוכלוסייה הפלסטינית. ההריסה מתבצעת במהלך שעות הצהריים עד לפני כניסת השבת.קובי אטינגר