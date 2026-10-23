טרגדיה; איש המעש, ר' יהודה כהן ז"ל, נפטר לבית עולמו

אבל כבד מנשוא: שעה קלה טרם כניסתו השבת, מגיעה הבשורה הקשה על פטירתו של איש החסד והמעש ר' יהודה כהן ז״ל, מנכ״ל הרבנות הראשית לשעבר. המנוח ז"ל נפצע בתחילת השבוע באורח אנוש לאחר שנפגע מקיר שקרס, ולפני שעה קלה השיב נשמתו הזכה לבוראו עטור במעשי חסד.

המנוח ז"ל כיהן כאמור כמנכ"ל הרבנות הראשית לישראל, והקדיש שנים רבות מחייו לעשייה ציבורית ולמען שירותי הדת תחילה כיו"ר מועצה דתית וכמנכ״ל הרבנות הראשית לישראל.

ר' יהודה ז"ל היה איש עשייה ומסירות, שפעל לאורך השנים בנאמנות ובתחושת שליחות למען הרבנות הראשית לישראל, רבניה ועובדיה, ולמען כלל הציבור. בעבודתו ראה שליחות של ממש, ופעל בכל כוחו לחיזוק מעמדה וביצורה של הרבנות הראשית ולהרמת קרן התורה.

בהודעת אבל שפרסמה הרבנות הראשית לישראל ביכו את לכתו בטרם עת, ומשתתפת בצערם הכבד של בני משפחתו, ומבקשת לנחמם בשעה קשה זו.

השי"ת ינחם את המשפחה היקרה בתוך שאר אבלי ציון וירושלים, ולא יוסיפו לדאבה עוד.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

פרטים על מועד מסע ההלוויה ומקום הקבורה יימסרו בהמשך.