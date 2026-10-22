יהודה כהן במעונו של הראשל"צ הגר"ד יוסף

יהודה כהן, שיושב עד לא מכבר על כס מנכ"ל הרבנות הראשית לישראל, נפצע באורח קשה כתוצאה מפגיעת חפץ כבד שנפל עליו. הוא פונה בדחיפות לבית החולים, שם הוא מאושפז וזקוק לרחמי שמיים מרובים.