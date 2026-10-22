יהודה כהן, שיושב עד לא מכבר על כס מנכ"ל הרבנות הראשית לישראל, נפצע באורח קשה כתוצאה מפגיעת חפץ כבד שנפל עליו. הוא פונה בדחיפות לבית החולים, שם הוא מאושפז וזקוק לרחמי שמיים מרובים.
עם נודע דבר הפציעה הקשה, יצאה הודעה מיוחדת מלשכתו של הראשון לציון, הגאון רבי דוד יוסף, הקוראת לכלל הציבור להתגייס ולהתפלל לרפואתו הדחופה.
בהודעה הרשמית מטעם לשכת הראשון לציון נמסר: "מרן הראשון לציון הרב דוד יוסף מבקש מהציבור להעתיר בתפילה לרפואתו של מנכ"ל הרבנות היוצא יהודה רחמים בן חנה, הזקוק לרחמי שמים מרובים".
הציבור נקרא לקרוא פרקי תהילים ולהרבות בתפילה לרפואתו השלמה והמהירה של יהודה רחמים בן חנה, בתוך שאר חולי ישראל.