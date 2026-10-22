 דלג לתוכן הראשי
זקוק לרחמי שמים מרובים

העתירו בתפילה: מנכ"ל הרבנות הראשית לשעבר יהודה כהן נפצע באורח קשה 

המנכ"ל היוצא של הרבנות הראשית, יהודה כהן, אושפז במצב קשה בבית החולים לאחר שנפגע מחפץ כבד שנפל עליו | הראשון לציון, הגאון רבי דוד יוסף, בקריאה לציבור להרבות בתפילה ולעורר רחמי שמיים לרפואתו השלמה (חרדים)

חש
חזקי שטרן
כיכר השבת |
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
יהודה כהן במעונו של הראשל"צ הגר"ד יוסף

יהודה כהן, שיושב עד לא מכבר על כס מנכ"ל הרבנות הראשית לישראל, נפצע באורח קשה כתוצאה מפגיעת חפץ כבד שנפל עליו. הוא פונה בדחיפות לבית החולים, שם הוא מאושפז וזקוק לרחמי שמיים מרובים.

עם נודע דבר הפציעה הקשה, יצאה הודעה מיוחדת מלשכתו של , הגאון רבי דוד יוסף, הקוראת לכלל הציבור להתגייס ולהתפלל לרפואתו הדחופה.

בהודעה הרשמית מטעם לשכת הראשון לציון נמסר: "מרן הראשון לציון הרב דוד יוסף מבקש מהציבור להעתיר בתפילה לרפואתו של מנכ"ל הרבנות היוצא יהודה רחמים בן חנה, הזקוק לרחמי שמים מרובים".

הציבור נקרא לקרוא פרקי תהילים ולהרבות בתפילה לרפואתו השלמה והמהירה של יהודה רחמים בן חנה, בתוך שאר חולי ישראל.
הראשון לציוןהרב דוד יוסףיהודה כהן

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

רדיומזג אווירזמני היוםאודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר