מתקפת פתע וחדירה אווירית: תרגיל ענק של צה"ל בצפון ובמרכז

פעילות כוחות צה״ל במסגרת תרגיל הפתע המטכ"לי ( צילום: דובר צה"ל )

צה"ל יקיים בימים ראשון ושני הקרובים (25–26 באוקטובר) תרגיל צבאי נרחב במרחב הצפון והמרכז, שנועד לבחון ולשפר את מוכנות הכוחות להגנה בגבולות ולמעבר מהיר לתרחישי חירום. התרגיל יתמקד במימוש יכולות ההגנה על היישובים, מיצוי היכולות האוויריות ויישום לקחים מבצעיים שנלמדו במהלך המלחמה.

במסגרת האימון, הכוחות יתרגלו מגוון תרחישי קיצון הכוללים מתקפת פתע וחדירת מחבלים לשטח מדינת ישראל – הן מהאוויר והן מהיבשה. באימון ישתתפו כוחות חיל האוויר לצד ארבע אוגדות מרכזיות: אוגדה 210 בפיקוד הצפון, וכן אוגדת יהודה ושומרון, אוגדה 98 ואוגדה 96 בפיקוד המרכז. התרגיל יכלול תרחישים מורכבים בהם יידרשו הכוחות לתת מענה לחדירת כליי שייט מהים, אירועי חטיפה, ירי תמ"ס, אירועים רבי-נפגעים וחדירה לבסיסים ולמוסדות אזרחיים. הכוחות יתרגלו הקפצה מהירה, הפעלת הסד"כ בגזרה, מעבר משגרה לחירום ותהליכי קבלת החלטות בכלל הדרגים הפיקודיים. בצה"ל מציינים כי התרגיל תוכנן מראש כחלק מגרף האימונים לשנת 2026 של אגף המבצעים. במהלך ימי התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון וכלי טיס במרחבים הללו. בדובר צה"ל מדגישים כי אין חשש לאירוע ביטחוני.

פעילות כוחות צה״ל במסגרת תרגיל הפתע המטכ"לי ( צילום: דובר צה"ל )

התרגיל מצטרף לסדרת אימונים שצה"ל מקיים בתקופה האחרונה לבחינת המוכנות למגוון תרחישים. לפני מספר שבועות הסתיים בוחן רמטכ"ל "עלות השחר 2.0" שבחן את יכולת ההתמודדות עם אירוע רב-זירתי מתפרץ, מורכב ורחב היקף. במהלך אותו בוחן נדרכו בהפתעה כלל המפקדות של הפיקודים המרחביים, האגפים והזרועות.

בנוסף, השלימה אוגדה 80 תרגיל רב-זרועי נרחב במרחב אילת והערבה, שכלל תרחישי חדירה מהים, חטיפות ואירועים רבי-נפגעים. התרגילים משקפים את המאמץ המתמשך של צה"ל לשפר את המוכנות המבצעית בכלל הזירות.