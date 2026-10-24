גולן: ערוץ 14 ייסגר אם לא יחתום על הקוד האתי

מבזקים נוספים
בנט: משפטנים הסבירו לי שחוק הנאשם לא חוקתי וייפסל
לדברי נפתלי בנט, משפטנים הסבירו לו כי חוק הנאשם אינו חוקתי וצפוי להיפסל.כיכר השבת
השירות המטאורולוגי מזהיר: אירוע שיטפונות חריג - ביום הבחירות | התחזית
גשמים עזים צפויים החל מהצהריים ביום שלישי באילת ובנגב • סופות רעמים, ברקים וברד יכו באזור | חשש לחסימת כבישים | התחזית המלאה לשבוע הקרוב (חדשות בארץ)חזקי שטרן
דיווח: נתניהו הורה לדיפלומטים לתמוך בארגנטינה בנוגע לסכסוך עפ בריטניה
עיתון בריטי חושף הנחיה ישראלית לתמוך בפתיחת משא ומתן על האיים • הקשר: סנקציות בריטיות על יהודה ושומרון וידידות עם מיליי | חברת נפט ישראלית במוקד המחלוקת (פוליטי מדיני)בני סולומון
בנק ישראל דחה את קריאת נתניהו לצבור קריפטו כהגנה מסנקציות
בנק ישראל הגיב לקריאתו של ראש הממשלה נתניהו להיערך לצבירת מטבעות קריפטו לקראת סנקציות אפשריות. הבנק המרכזי הבהיר: "מטבעות קריפטו לא יכולים לשמש כמסלול עוקף סנקציות. הדבר הנכון לכלכלת ישראל הוא לשמר את מערכת היחסים הכלכליים עם שותפי הסחר העיקריים שלנו ולהתמקד במניעת הסנקציות והשפעתן השליליות על המשק. נושא זה מצוי בתחומי אחריותו של הדרג המדיני ומן הראוי לפעול כדי לקדמו".כיכר השבת
בלב השכונה החרדית: ילד בן 12 נפל ממגלשה בפארק השכונתי ופונה במצב בינוני
הילד נפל מגובה של כ-5 מטרים מגג מגלשה בפארק הרובעי ברמה ד' • סבל מחבלות בראש ובגפיים העליונות | פונה לבית החולים שערי צדק - כשמצבו מוגדר בינוני (חדשות חרדים)דוד הכהן
הלילה זה קורה: המחוגים זזים לאחור - ישראל עוברת לשעון חורף | כל מה שצריך לדעת
הלילה בשעה 02:00 נזיז את השעון שעה אחורה • זמני התפילות ישתנו באופן משמעותי | כך זה ישפיע על סדר היום שלנו וכל מה שחשוב לדעת בעקבות המעבר (חדשות בארץ)דניאל הרץ
דיווח: הליכוד מכין מראש תלונות על זיופים בקלפיות הערביות - עוד לפני הבחירות
במפלגה בוחנים טענות על רעלות וזיהוי נשים ערביות • שעות הצבעה נפרדות ומפקחים צעירים בקלפיות בדואיות | מטרה: דה-לגיטימציה והמרצת בוחרים (פוליטי מדיני)יוני גבאי
צה"ל ושב"כ פתחו במבצע סיכול טרור נרחב בחברון: "נסרוק כל תשתית"
כוחות צה"ל, שב"כ ומג"ב פתחו במבצע ממוקד במרחב חברון • תושבים יוכלו לצאת דרך נקודות ייעודיות לאחר תחקור | המבצע צפוי להימשך מספר ימים (צבא וביטחון)ב. ניסני