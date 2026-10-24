לוחמים חרדים הפתיעו: למי הם יצביעו בבחירות הקרובות 

אם יש משהו שהשבוע החולף הוכיח לכולנו, זה שהגיע הזמן לקחת נשימה עמוקה. הרעל הפוליטי המציף, הסותם והמפלג הגיע לשיאו. התחושה ברחובות ובמסכים היא של מחנק – סביבנו זורקות כל המפלגות את תותחי הכבד שלהן, וכולן, ללא יוצא מן הכלל, מנסות לשכנע אותנו כי "הפעם זו באמת יריית הזינוק הגורלית ביותר בתולדות המדינה".

אשליות פוליטיות: סוחרי רכב משומש בשוק הקלפיות

בשיחה שקיימנו עם יוסי בן עטר, ע עלה דימוי מדויק להפליא למצבו של הבוחר הישראלי בערב בחירות: סוחר מכוניות משומשות.

"זה כמו האלה שסוחרים מכוניות," הסביר בן עטר. "האוטו הזה מצוין, תקנה אותו ותקבל שנה טיפולים חינם, דלק חינם, אחריות לכל החיים על גיר, מנוע ושילדה... חודש אחרי שקנית את הרכב – לך תחפש את הבן אדם בסיבוב. אותו דבר הפוליטיקאים."

ראינו את זה השבוע מכל כיוון: מהבטחות של ליברמן ועד להכרזות של אריה דרעי ביום חמישי בבוקר, שלפיהן כל ילד שיגיע לגיל 13 יקבל תפילין חינם. האם זה מעשי? האם יש לזה תקציב? זה פחות משנה לקמפיין. המטרה היא לייצר כיוון, נרטיב ואווירה.

כך גם השימוש הציני באויבים משותפים ובדמויות מפתח: מפלגת ש"ס בונה קמפיין שלם סביב המאבק ביועצת המשפטית לממשלה כדי לייצר סגירת שורות, בעוד פוליטיקאים מהימין והשמאל מנהלים קרבות גרסאות סביב נושאים ביטחוניים רגישים – כמו השאלה האם תהיה תקיפה באיראן לפני או אחרי הבחירות, כפי שעלה בחילופי ההאשמות בין יאיר לפיד לשר הביטחון ישראל כ"ץ.

בסופו של דבר, הקמפיינים מוכרים לנו חלומות, חדר כושר חינם או אמבטיות קרח פוליטיות – אבל ביום שאחרי, הציבור נשאר עם המציאות.

המבט מהשטח: מה באמת חושבים הלוחמים החרדים?

הסיפור המרתק ביותר של השבוע אינו מגיע מאולפני הטלוויזיה, אלא דווקא ממפגש בלתי אמצעי עם חבר'ה מהחטיבה החרדית המשרתים בצה"ל במסירות נפש גדולה. בשיחה איתם נחשף פסיפס מדהים שמוכיח עד כמה הציבור אינו מקשה אחת: חלקם מעידים שיצביעו לש"ס, רבים אחרים לאיתמר בן גביר. חלקם מתלבטים לגבי מפלגות כלכליות או מפלגתו של לייטנר. בלט במיוחד לוחם אחד שהצהיר כי יצביע ל"צבע שחור" – מפלגה המתנגדת לגיוס. כשנשאל איך זה מסתדר עם העובדה שהוא עצמו לובש מדים, השיב בפשטות: "אני נגד גיוס גורף, אני חושב שמי שלא לומד צריך להתגייס, אבל הציבור החרדי צריך לשמור על צביונו."

אבל הוויכוח הסוער ביותר בקרב הלוחמים החרדים נסוב סביב השאלה: יהדות התורה (ג') או לייטנר? צד אחד טען בלהט: "יהדות התורה לא מייצגת אותנו, לא מקבלת את הילדים שלנו למוסדות ולא מלווה אותנו. לייטנר היה היחיד בא לחבק וללוות את הבן שלי כשהתגייס." ומנגד, חבריהם לנשק השיבו: "הכל טוב ויפה, אבל בסופו של דבר אנחנו חרדים – וחרדים מצביעים ג'!"

הדיון הער הזה מוכיח שמותר לחשוב אחרת, מותר להצביע לכל פתק – מ-ג' ועד ש"ס, לייטנר או כל מפלגה אחרת – מבלי שזה יהפוך לעילת חרם או לביטול האחר. הסערה סביב אבי לוקוב, שהביע את דעתו והותקף, רק ממחישה עד כמה כולנו חייבים לקחת אוויר, להירגע ולכבד את זכותו של כל אדם ללכת עם האמת שלו.

הציונות הדתית והציבור החרדי: מפלגה מול אחים

נקודה כואבת נוספת שעמדה במרכז השיח השבועי היא היחסים בין הציבור החרדי לציבור הדתי-לאומי. אריאל שרפר ("הסוכן אש") הביא לדיון תובנה חשובה בעקבות הבהרת כותרת עבר של ח"כ משה גפני ב'יתד נאמן', שבה נכתב כי "הציונות הדתית היא הצרה הצרורה של הציבור החרדי".

שרפר ביקש לעשות הבחנה חד משמעית בין מפלגת הציונות הדתית לבין ציבור הציונות הדתית:

"נפלה פה טעות – זה לא אנחנו, זו המפלגה! סמוטריץ' ישב על הקופה ומנע תקציבים, אז נאמרו דברים ברמה הפוליטית. אבל אנשי הציונות הדתית והציבור החרדי – אנשים אחים אנחנו! וכך תמיד נהיה."

מן הצד השני, מורגש תסכול רב גם בקרב הציבור הדתי-לאומי. אזרחים מודאגים רבים מתלבטים כיום בין דמויות כמו ווינטר לבין לייטנר, מתוך חיפוש אחר פתרונות אמיתיים לסוגיית שירות החרדים והביטחון, מתוך תחושה שהפוליטיקה הישנה מנציחה את השסע במקום לפתור אותו.

סיכום: הבוחר בעמו ישראל באהבה

אז מה אנחנו לקוחים מאחורי הקלעים של השבוע הסוער הזה?

קודם כול, פרופורציות. בעוד מספר ימים הבחירות הללו יהיו מאחורינו. השלטים יורדו, התשדירים יסתיימו והפוליטיקאים יעברו ליעד הבא. אולם אנחנו נצטרך להמשיך לחיות כאן יחד – לפגוש את המשפחה בארוחת שבת, לשבת עם החברים במילואים או בעבודה, ולחיות בשכנות טובה.

מדי יום, לפני קריאת שמע, אנו מברכים: "ברוך אתה ה'... הבוחר בעמו ישראל באהבה". אם הקדוש ברוך הוא בוחר בנו מתוך אהבה, מן הראוי שגם אנחנו נגיע לקלפי מתוך אהבה ולא מתוך שנאה, נקמה או חרדהתצביעו לפי המצפון שלכם, תצביעו למי שאתם מאמינים שיביא שינוי או ישמור על הערכים היקרים לכם – אבל תזכרו שהפתק שלכם הוא זכות וחובה אזרחית, ולא סיבה לפרק אחוות אחים. קחו נשימה עמוקה, עוד רגע זה נגמר – ושיהיו אלה בחירות של שלום, אהבה ובשורות טובות לכל עם ישראל!