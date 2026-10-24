מהומות בפריז: מאות אלפים הפגינו, פורעים השחיתו רכוש

המונים השתתפו בעצרת בכיכר החטופים בדרישה להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר | הרב אלחנן דנינו, אביו של אורי הי"ד: "עם שלא חוקר את עברו מפקיר את עתידו" (בארץ)

משה בשן