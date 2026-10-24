 דלג לתוכן הראשי
בנק ישראל תקף

נתניהו עורר סערה: "הסיוע האמריקני ייגמר, כך נעקוף את הסנקציות"

ראש הממשלה חשף כי הורה להכין תוכנית להתמודדות עם סנקציות כלכליות ובנקאיות באמצעות מטבעות דיגיטליים, והזהיר מפני סיום הסיוע הביטחוני מארה"ב: "אמריקה השתנתה, זה נגמר" | בנק ישראל בתגובה חריפה (בארץ)

א
אריה רוזן
כיכר השבת |
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
ראש הממשלה נתניהו (צילום: שרון לייבל\פלאש90)

ראש הממשלה עורר סערה לאחר שהתייחס בריאיון לערוץ ה לאפשרות של הטלת סנקציות כלכליות על ישראל, לרבות הגבלות על המערכת הבנקאית.

רה"מ חשף כי ביקש להכין תוכנית להתמודדות עם התרחיש, בין היתר באמצעות מטבעות דיגיטליים.

"בטח שאני חושש", אמר נתניהו. "צריך להבין שיכולות להיות סנקציות, וסנקציות בנקאיות. אתה צריך להתארגן בכלכלה עוקפת. ואתה יודע מה היא. אתה יודע מה זה המטבעות הדיגיטליים, וגם על זה אני עובד. ויש גם דברים אחרים".

כשנשאל האם טכנולוגיית הבלוקצ'יין (טכנולוגיית מידע המאפשרת ניהול של ספר חשבונות דיגיטלי ומבוזר, ללא צורך בגורם מרכזי או מתווך) עשויה לשמש חלופה למערכת הפיננסית המסורתית, השיב: "כן, זו אחת מהדרכים. וביקשתי כבר להכין תוכנית לזה".

נתניהו התייחס גם לעתיד הסיוע הביטחוני האמריקני לישראל, והזהיר כי אין להסתמך על המשך התמיכה בהיקפה הנוכחי. "אם אתם חושבים שנמשיך לקבל את מה שהבאתי פעמיים, וזה עשרות מיליארדי דולרים של סיוע אמריקני לתקציב הביטחון, תתרגלו שזה לא יהיה כי השתנתה. זה נגמר, רק שאלה של זמן".

ביקורת של בנק ישראל - והתגובה

בנק ישראל יצא הערב בהודעה חריפה וחריגה יחסית, נגד התוכנית של נתניהו בטענה כי מדובר בטעות כלכלית.

לפי הבנק, "מטבעות קריפטו לא יכולים לשמש כמסלול עוקף סנקציות. הדבר הנכון לכלכלת ישראל הוא לשמר את מערכת היחסים הכלכליים עם שותפי הסחר העיקריים שלנו ולהתמקד במניעת הסנקציות והשפעתן השליליות על המשק. נושא זה מצוי בתחומי אחריותו של הדרג המדיני ומן הראוי לפעול כדי לקדמו".

בתגובה הודיע נתניהו כי "הקריפטו הוא אחד האמצעים, לא האמצעי הבלעדי, ולא בטוח שישתמשו בו. אני שומע את ההתנגדויות ולוקח אותן בחשבון".

לדבריו, "קיבלתי עצות מכל מיני גורמים גם מבנק ישראל ואני חושב שברקורד לאורך זמן אני הובלתי את מדינת ישראל לשגשוג כלכלי שלא היה כמותו, הנהגתי פה כלכלת שוק חופשי, שברתי מונופולים, הורדתי את הבזבוז בסקטור הציבורי, הורדנו מיסים ומחירים כפי שלא קרה מעולם".
בנימין נתניהוארה"בכלכלהסנקציותבנק ישראל

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

רדיומזג אווירזמני היוםאודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר