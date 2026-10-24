( צילום: דו"צ )

תרגיל ימי משותף בין שייטת ספינות הטילים של זרוע הים לבין חיל הים היווני התקיים השבוע בים התיכון, בהשתתפות ספינות טילים ישראליות וכלי שיט מיחידות שונות של חיל הים היווני. התרגיל נוהל בהובלת מפקד זרוע הים, אלוף אייל הראל, יחד עם מקבילו, מפקד חיל הים היווני, אדמירל דימיטריוס אלפתריוס קטארס, וראש המטה הכללי של הכוחות המזוינים של יוון, גנרל דימיטריוס חופיס.

במהלך התרגיל תרגלו הכוחות מגוון תרחישים מבצעיים, בהם זיהוי וסיכול איומים במרחב הימי, הפלגה ככוח משותף והטבעת כלי שיט עוין באמצעות ירי טילים. על פי ההודעה מדובר צה"ל, מדובר בשיתוף פעולה המעמיק את הקשרים המבצעיים בין שתי המדינות.