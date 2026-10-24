תרגיל ימי משותף בין שייטת ספינות הטילים של זרוע הים לבין חיל הים היווני התקיים השבוע בים התיכון, בהשתתפות ספינות טילים ישראליות וכלי שיט מיחידות שונות של חיל הים היווני. התרגיל נוהל בהובלת מפקד זרוע הים, אלוף אייל הראל, יחד עם מקבילו, מפקד חיל הים היווני, אדמירל דימיטריוס אלפתריוס קטארס, וראש המטה הכללי של הכוחות המזוינים של יוון, גנרל דימיטריוס חופיס.
במהלך התרגיל תרגלו הכוחות מגוון תרחישים מבצעיים, בהם זיהוי וסיכול איומים במרחב הימי, הפלגה ככוח משותף והטבעת כלי שיט עוין באמצעות ירי טילים. על פי ההודעה מדובר צה"ל, מדובר בשיתוף פעולה המעמיק את הקשרים המבצעיים בין שתי המדינות.
התרגיל המשותף מתקיים בעת שצה"ל מקיים סדרת אימונים נרחבים במרחבים שונים. בימים ראשון ושני הקרובים יתקיים תרגיל צבאי נרחב במרחב הצפון והמרכז, שנועד לבחון ולשפר את מוכנות הכוחות להגנה בגבולות ולמעבר מהיר לתרחישי חירום. באימון ישתתפו כוחות חיל האוויר לצד ארבע אוגדות מרכזיות, והכוחות יתרגלו תרחישי קיצון הכוללים מתקפת פתע וחדירת מחבלים לשטח מדינת ישראל.
בצה"ל מציינים כי התרגיל תוכנן מראש כחלק מגרף האימונים לשנת 2026 של אגף המבצעים. במהלך ימי התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון וכלי טיס במרחבים הללו, אך בדובר צה"ל מדגישים כי אין חשש לאירוע ביטחוני.
שיתוף הפעולה הימי עם יוון מצטרף לסדרת תרגילים שמבצע צה"ל בתקופה האחרונה. בספטמבר השלימו כוחות הביטחון בהובלת אוגדה 80 תרגיל רב-זרועי רחב היקף במרחב אילת והערבה, שכלל תרחישי קיצון משולבים החל מחדירת כלי שייט עוינים מהים, דרך אירועי חטיפה ומטחי תמ"ס כבדים, ועד אירועים רבי-נפגעים וחדירה לעומק בסיסים ומוסדות אזרחיים.