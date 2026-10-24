נפצע בינוני באירוע אלימות ברמלה; שני חשודים נעצרו

גבר כבן 35 נהרג בתאונת דרכים בין משאית לרכב פרטי בכביש 465 סמוך לעאבוד. חובשים ופרמדיקים של מד"א קבעו את מותו במקום. בנוסף, פונו 2 פצועים לבית החולים על ידי הסהר האדום: גבר כבן 30 במצב בינוני עם חבלות בגופו ופצוע נוסף במצב קל. התאונה אירעה בשעה 22:32.

קובי רוזן