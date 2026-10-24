מבזקים נוספים
צעיר בן 20 נפצע קשה באירוע אלימות בנתניה
צעיר כבן 20 נפצע קשה באירוע אלימות בשדרות בן צבי בנתניה. לפי צוותי איחוד הצלה, הצעיר סבל מפציעות חודרות וקיבל טיפול רפואי ראשוני בזירה. הוא פונה לבית חולים כשמצבו מוגדר קשה.קובי רוזן
הרוג ו-2 פצועים בתאונה בין משאית לרכב בכביש 465 ליד עאבוד
גבר כבן 35 נהרג בתאונת דרכים בין משאית לרכב פרטי בכביש 465 סמוך לעאבוד. חובשים ופרמדיקים של מד"א קבעו את מותו במקום. בנוסף, פונו 2 פצועים לבית החולים על ידי הסהר האדום: גבר כבן 30 במצב בינוני עם חבלות בגופו ופצוע נוסף במצב קל. התאונה אירעה בשעה 22:32.קובי רוזן
נעצר חשוד בתקיפת צוות אבטחה של איש ציבור בפארק המסילה
שוטרי תחנת לב תל אביב עצרו חשוד בן 23 מגבעתיים בחשד לתקיפת צוות האבטחה של איש ציבור. התקיפה אירעה במהלך סיור שערך איש הציבור בפארק המסילה בתל אביב.קובי רוזן
אירוע ירי בנתניה: נפצע בינוני ושני חשודים נעצרו
שוטרי תחנת נתניה פתחו בחקירה בעקבות אירוע ירי בעיר שבמהלכו נפצע אדם באורח בינוני. שני חשודים במעורבות באירוע אותרו ונעצרו. הרקע לאירוע הוא ככל הנראה פלילי.קובי רוזן
דריסה לעיני המצלמות: האוטובוס נסע על בחור הישיבה שצרח מכאבים | צפו
בתיעוד קשה שצולם במודיעין עילית נראה נהג אוטובוס ערבי נוסע במכוון במהירות, כשבחורי ישיבות שהתווכחו איתו נתלים על הדלת. אחד מהם נפל וגלגליו של האוטובוס ככל הנראה עברו עליו | בתיעוד הוא נשמע כשהוא צורח מייסורים (בארץ)משה בשן
ילד בן 5 נפצע בינוני מאלימות בגן שעשועים בבני ברק
ילד בן 5 נפצע בינוני בגן שעשועים ברחוב אברבנאל בבני ברק כתוצאה מאלימות. לפי שלמה קצין, חובש איחוד הצלה, הילד חבל בראשו וקיבל טיפול רפואי שכלל קיבועים, חבישות ועצירת דימומים. הוא פונה לחדר הטראומה בבית החולים שניידר בפתח תקווה במצב בינוני.קובי רוזן
רוכב אופנוע נפצע בינוני בתאונה בתל אביב
רוכב אופנוע כבן 30 נפצע באורח בינוני בתאונה עם מעורבות רכב ברחוב פרופסור קויפמן בתל אביב. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים וולפסון כשמצבו מוגדר בינוני.קובי רוזן
צה"ל הרס אנדרטת שהידים בכפר בורין שהנציחה מחבלים
כוחות צה"ל הרסו את אנדרטת השהידים בכפר בורין. האנדרטה הנציחה בין היתר את המחבל חמדאן אנג'אר שרצח בשנת 1988 את יעקב פרג, תושב הר ברכה (שעל שמו נקרא היישוב "גבעת רונן"), ואת חייל צה"ל ארטור הרסטיג. צה"ל ממשיך בהרס שיטתי של אנדרטאות מחבלים ביהודה ושומרון.קובי אטינגר