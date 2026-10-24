ילד בן 5 נפצע בינוני מאלימות בגן שעשועים בבני ברק

כוחות צה"ל הרסו את אנדרטת השהידים בכפר בורין. האנדרטה הנציחה בין היתר את המחבל חמדאן אנג'אר שרצח בשנת 1988 את יעקב פרג, תושב הר ברכה (שעל שמו נקרא היישוב "גבעת רונן"), ואת חייל צה"ל ארטור הרסטיג. צה"ל ממשיך בהרס שיטתי של אנדרטאות מחבלים ביהודה ושומרון.

קובי אטינגר