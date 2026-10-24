הגר"ד לנדו שלח מכתב חריף לאחד מהרבנים התומכים במפלגת הציבור החרדי | "אני אלחם נגדכם בכל הכחות שיש לי ושאין לי, כי אתם מזיקים גדולים ליהדות החרדית" (בארץ)

משה בשן