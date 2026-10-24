מבזקים נוספים
הגר"ד לנדו למפלגת "הציבור החרדי": "אני אלחם בכם בכל הכוחות"
הגר"ד לנדו שלח מכתב חריף לאחד מהרבנים התומכים במפלגת הציבור החרדי | "אני אלחם נגדכם בכל הכחות שיש לי ושאין לי, כי אתם מזיקים גדולים ליהדות החרדית" (בארץ)משה בשן
גבר בן 25 נפצע מירי בנתניה ופונה לבית חולים
גבר כבן 25 נפצע במצב בינוני מירי בנתניה. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים לניאדו. הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א במרחב שרון בשעה 22:24.קובי רוזן
רוכב אופנוע בן 30 נפגע בתאונה ברח' קויפמן בתל אביב
גבר כבן 30 נפגע במצב בינוני בתאונה בין אופנוע לרכב ברחוב פרופסור יחזקאל קויפמן בתל אביב יפו. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים איכילוב כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. התאונה אירעה בשעה 22:15.קובי רוזן
הרוג ושלושה פצועים בתאונה בכביש 465
גבר כבן 35 נהרג בתאונת דרכים בכביש 465 סמוך לעאבוד. לפי צוותי איחוד הצלה, התאונה כללה משאית ושני כלי רכב נוספים. מותו של הגבר נקבע בזירה עקב פציעות קשות. שלושה נפגעים נוספים בגילאי ה-20 קיבלו טיפול רפואי ראשוני, מצבם מוגדר קל.קובי רוזן
טענו שפלשו רק 10 ס"מ - בית המשפט חייב על מגרש שלם
ארבעה בעלי זכויות במגרש טענו כי החריגה לשטח הציבורי מסתכמת בסנטימטרים בודדים בלבד. אלא שבית המשפט קבע כי השימוש בקרקע מנע מהמדינה לנצל מגרש שלם בשטח 488 מ"ר – וחייב אותם בתשלום דמי שימוש ובהוצאות משפט (משפט)משה כהן
צעיר בן 20 נפצע קשה באירוע אלימות בנתניה
צעיר כבן 20 נפצע קשה באירוע אלימות בשדרות בן צבי בנתניה. לפי צוותי איחוד הצלה, הצעיר סבל מפציעות חודרות וקיבל טיפול רפואי ראשוני בזירה. הוא פונה לבית חולים כשמצבו מוגדר קשה.קובי רוזן
הרוג ו-2 פצועים בתאונה בין משאית לרכב בכביש 465 ליד עאבוד
גבר כבן 35 נהרג בתאונת דרכים בין משאית לרכב פרטי בכביש 465 סמוך לעאבוד. חובשים ופרמדיקים של מד"א קבעו את מותו במקום. בנוסף, פונו 2 פצועים לבית החולים על ידי הסהר האדום: גבר כבן 30 במצב בינוני עם חבלות בגופו ופצוע נוסף במצב קל. התאונה אירעה בשעה 22:32.קובי רוזן
נעצר חשוד בתקיפת צוות אבטחה של איש ציבור בפארק המסילה
שוטרי תחנת לב תל אביב עצרו חשוד בן 23 מגבעתיים בחשד לתקיפת צוות האבטחה של איש ציבור. התקיפה אירעה במהלך סיור שערך איש הציבור בפארק המסילה בתל אביב.קובי רוזן