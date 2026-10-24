הגר"ד לנדו למפלגת "הציבור החרדי": "אני אלחם בכם בכל הכוחות" 

דובר צה"ל הודיע כי החל ממחר (יום א') ועד יום ב' לא תתאפשר כניסת פועלים פלסטינים לעבודה ביישובים ביהודה ושומרון ובבקעה, למעט אזורי תעשייה ואזורים בודדים שאושרו. בנוסף, הדרג המדיני אישר בהמלצת מערכת הביטחון איסור כניסה ויציאה של פועלים פלסטינים לכל יהודה ושומרון והבקעה, כולל אזורי התעשייה, וסגירת כלל המעברים היבשתיים לאורך כל יום הבחירות (יום ג'), 27 באוקטובר 2026.

ב. ניסני