לקראת מתקפה על אירופה? איראן משגרת איום ישיר לעבר גרמניה 

לקראת שביתת המתוכננת למחר בגני הילדים בבני ברק, יו״ר ועד העובדים נחמיה שקדי שלח הודעה קולית לעשרות גננות וקרא להן לעמוד יחד מול הנהלת העיר • בעירייה דוחים את טענות הוועד, טוענים כי גננות מחליפות משובצות בעת הצורך ומאיימים: ״אנו קוראים לוועד להימנע מצעדים חד־צדדיים ולפתוח את הגנים כסדרם״ (חרדים)

קובי ישראל