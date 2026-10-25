לקראת מתקפה על אירופה? איראן משגרת איום ישיר לעבר גרמניה 

מבזקים נוספים
העימות בעיריית בני ברק מסלים: ועד העובדים מתכונן לשביתה - כך מגיבים בעירייה
לקראת שביתת המתוכננת למחר בגני הילדים בבני ברק, יו״ר ועד העובדים נחמיה שקדי שלח הודעה קולית לעשרות גננות וקרא להן לעמוד יחד מול הנהלת העיר • בעירייה דוחים את טענות הוועד, טוענים כי גננות מחליפות משובצות בעת הצורך ומאיימים: ״אנו קוראים לוועד להימנע מצעדים חד־צדדיים ולפתוח את הגנים כסדרם״ (חרדים)קובי ישראל
ארבעה נעצרו במחלף אליקים: שניים בחשד לתקיפת צעיר ושניים בהפרת סדר
משטרת ישראל עצרה ארבעה חשודים במהלך פיזור מחאה במחלף אליקים. שני צעירים נעצרו בחשד לתקיפת צעיר בן 17 שנמצא שרוע על הרצפה בשול הדרך ופונה לקבלת טיפול רפואי במצב קל. שני חשודים נוספים נעצרו בחשד להפרת הסדר הציבורי. השוטרים זיהו את התקיפה במהלך פיזור המחאה ופעלו להפסקת העבירה. נסיבות האירוע והרקע לפרוץ התגרה נמצאים בחקירה.קובי רוזן
משה פייגלין מכריז בריאיון: "אדרוש את תפקיד שר הביטחון, זה מתווה הגיוס שלי"
בראיון באולפן 'כיכר השבת', מפרט יו"ר מפלגת 'זהות' משה פייגלין את המתווה שלו לסוגיות הבוערות: אימונים צבאיים בתוך כותלי הישיבות בבין הזמנים, מימון עולם התורה דרך שוברי ארנונה בסגנון לייקווד, מתן 3,000 ש"ח בחודש לכל תלמיד חרדי ללא כפיית ליבה, והפרדת הרבנות הראשית מהפוליטיקה | צפו בריאיון המלא (בחירות 2026)כיכר השבת
אחרי גלות ארוכה: מנהיגת האופוזיציה חזרה הביתה - ופרסמה הוכחה
מריה קורינה מצ'אדו שבה למדינה לאחר כמעט עשרה חודשים | בפוסט שפרסמה היא כתבה: 'אני כאן. איתכם' ברשת X, וצירפה לכך "הוכחה" מצולמת (בעולם)כיכר השבת
דרמה בחסידות: בגלל האלימות נגד האדמו"ר; הרבי מויז'ניץ הרחיק חמישה אברכים מהחצר
האדמו"ר מויז'ניץ כינס את כלל החסידים לשיחה נוקבת נגד אלימות • חמשת האברכים שהתנכלו לאדמו"ר מסטריקוב הורחקו מהחצר | צעד חריף ומסר ברור | צפו בדבריו של האדמו"ר לקהל החסידים (חסידים ואנ"ש)שאול כהנא
ילדה בת 3 נפגעה מרכב בביתר עילית
ילדה בת 3 נפגעה מרכב ברחוב אור החיים בביתר עילית. צוותי איחוד הצלה העניקו לה טיפול רפואי במקום בעקבות חבלות בראש ובגפיים, ופינו אותה לבית החולים שערי צדק. מצבה מוגדר קל.קובי רוזן
מחלף אליקים נפתח לתנועה לאחר חסימה
מחלף אליקים בכביש 6 נפתח לתנועה בשני הכיוונים לאחר שכוחות משטרה מצפון, חוף ומג"ב פיזרו מפגינים שחסמו את הכביש.קובי רוזן
טראמפ: ארה"ב לא תתקוף היום באיראן
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי ארה"ב לא תבצע תקיפה באיראן היום.כיכר השבת