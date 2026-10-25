מבזקים נוספים
דרמה בחסידות: בגלל האלימות נגד האדמו"ר; הרבי מויז'ניץ הרחיק חמישה אברכים מהחצר
האדמו"ר מויז'ניץ כינס את כלל החסידים לשיחה נוקבת נגד אלימות • חמשת האברכים שהתנכלו לאדמו"ר מסטריקוב הורחקו מהחצר | צעד חריף ומסר ברור | צפו בדבריו של האדמו"ר לקהל החסידים (חסידים ואנ"ש)שאול כהנא
ילדה בת 3 נפגעה מרכב בביתר עילית
ילדה בת 3 נפגעה מרכב ברחוב אור החיים בביתר עילית. צוותי איחוד הצלה העניקו לה טיפול רפואי במקום בעקבות חבלות בראש ובגפיים, ופינו אותה לבית החולים שערי צדק. מצבה מוגדר קל.קובי רוזן
מחלף אליקים נפתח לתנועה לאחר חסימה
מחלף אליקים בכביש 6 נפתח לתנועה בשני הכיוונים לאחר שכוחות משטרה מצפון, חוף ומג"ב פיזרו מפגינים שחסמו את הכביש.קובי רוזן
טראמפ: ארה"ב לא תתקוף היום באיראן
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי ארה"ב לא תבצע תקיפה באיראן היום.כיכר השבת
לקראת מתקפה על אירופה? איראן משגרת איום ישיר לעבר גרמניה
איראן העבירה אזהרה חריפה לברלין בדבר בסיסים ומתקנים גרמניים באזור | האיום מגיע על רקע דיווחים על סימון בסיסים אמריקניים בגרמניה כמטרות | המתיחות מול המערב (בעולם)כיכר השבת
פעוטה בת שנה נפצעה בינוני בנפילה ממיטה בבני ברק
פעוטה בת שנה נחבלה בראשה לאחר שנפלה ממיטה בביתה בבני ברק. צוותי איחוד הצלה העניקו לה טיפול רפואי במקום ופינו אותה לבית החולים שיבא בתל השומר. מצבה מוגדר בינוני ויציב.קובי רוזן
כביש 6 נחסם סמוך למחלף אליקים בעקבות מחאה והצתת צמיגים
כביש 6 נחסם לתנועה סמוך למחלף אליקים בכיוון צפון-דרום בעקבות מחאה של מפרי סדר שחוסמים את הכביש ומציתים צמיגים. כוחות משטרה מהמחוז הצפוני ואגף התנועה נמצאים במקום, מכוונים את התנועה ופועלים לפתיחת הכביש.קובי רוזן