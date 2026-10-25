האדמו"ר מויז'ניץ כינס את כלל החסידים לשיחה נוקבת נגד אלימות • חמשת האברכים שהתנכלו לאדמו"ר מסטריקוב הורחקו מהחצר | צעד חריף ומסר ברור | צפו בדבריו של האדמו"ר לקהל החסידים (חסידים ואנ"ש)

שאול כהנא