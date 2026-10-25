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מבזקחזרה דרמטית

אחרי גלות ארוכה: מנהיגת האופוזיציה חזרה הביתה - ופרסמה הוכחה 

מריה קורינה מצ'אדו שבה למדינה לאחר כמעט עשרה חודשים | בפוסט שפרסמה היא כתבה: 'אני כאן. איתכם' ברשת X, וצירפה לכך "הוכחה" מצולמת (בעולם)

מנהיגת האופוזיציה של ונצואלה, מריה קורינה מצ'אדו, מעניקה לטראמפ את הפרס | צילום: צילום: הבית הלבן
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דרמה בחסידות: בגלל האלימות נגד האדמו"ר; הרבי מויז'ניץ הרחיק חמישה אברכים מהחצר

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18:37

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פעוטה בת שנה נפצעה בינוני בנפילה ממיטה בבני ברק

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כביש 6 נחסם סמוך למחלף אליקים בעקבות מחאה והצתת צמיגים

כביש 6 נחסם לתנועה סמוך למחלף אליקים בכיוון צפון-דרום בעקבות מחאה של מפרי סדר שחוסמים את הכביש ומציתים צמיגים. כוחות משטרה מהמחוז הצפוני ואגף התנועה נמצאים במקום, מכוונים את התנועה ופועלים לפתיחת הכביש.

קובי רוזן
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