תאונה בכניסה לאחיעזר: פצוע קשה ושני פצועים קל

מבזקים נוספים
מההכנות ועד ריקוד הקוזקים; תיעוד ענק משמחת בית באבוב 45
אלפי חסידי באבוב 45 נטלו חלק בשמחת נישואי הכלה, נכדת הגה"צ רבי יהושע רובין, אב"ד החסידות | השמחה נחגגה בהיכל ביהמ"ד הגדול בבורו פארק, בראשות האדמו"ר מבאבוב 45 | צפו בתיעוד ענק, מההכנות לשמחה, ועד לרגעי ההוד של ריקוד הקוזקים וריקודי המצווה טאנץ (חסידים)חיים רוזנבוים
תיעוד עוצמתי מגשר הרב לנדא • גלריית ענק מעצרת הרבבות בבני ברק
מפגן עוצמה של 'דגל התורה' | רבבות בני ישראל גדשו אמש את 'גשר הרב לנדא' החדש במתחם הסופרים בבני ברק, שם נערכה עצרת הבחירות המרכזית והענקית של תנועת 'דגל התורה' לקראת הבחירות הקרובות בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל | שוקי לרר מגיש תיעוד ענק ועוצמתי (חרדים)חיים רוזנבוים
מקרון, זה ממש לא נגמר: אחרי חצי מיליון איש ברחובות - ההפגנות הבאות כבר בדרך
ארגוני מחאה ואיגודים מקצועיים מכריזים על המשך ההפגנות, למרות איסורים שקבעה הרפובליקה והגבלות משמעותיות | שביתה כלל־ארצית מתוכננת לתחילת נובמבר | המשטרה מזהירה: קשה לשמור על פריסה כה גדולה לאורך זמן (בעולם)כיכר השבת
המתנה האחרונה: התפקיד המפתיע שטראמפ בוחן עבור אורבן - ויעזור גם לישראל
ממשל טראמפ פנה לראש ממשלת הונגריה לשעבר ועודד אותו להתמודד לאחד התפקידים החשובים בעולם | גורמים אמריקניים מעריכים שגם רוסיה וסין עשויות לתמוך, מה שמגביר את סיכויו של המתמודד | המהלך המעניין שיעזור גם לישראל (בעולם)כיכר השבת
היוזמה לחסימות כבישים מרכזיים ביום הבחירות | בכיר במשטרה: יש התראות, לא נאפשר כל הפרעה
יוזמתם של גורמים קיצוניים לקיים הפגנות סוערות וחסימות עורקי תנועה מרכזיים ברחבי הארץ ביום הבחירות, במחאה על מעצרם של תלמידי הישיבות, מובילה להיערכות של המשטרה בשל החשש מחסימות צירים | כ-22 אלף שוטרים יוצבו ברחבי הארץ ובמשטרה מתכוננים למוקדי חיכוך והקפצת כוחות יס"מ (חדשות, חרדים)קובי רוזן
מבצע נרחב בבית לחם: נעצרו מזוהה חמאס ומחזיק נשק | תיעוד מרגע המעצר
פשיטה משותפת של יל"פ וצה"ל בבית לחם • רובה ציד טעון ומדי צה"ל נתפסו | שני חשודים נעצרו • צפו בתיעודים (משטרה)קובי רוזן
זעקת הגר"י זילברשטיין בעצרת: "מי שאינו שומע לגדול שבדור - ענשו גדול מאד" | צפו
הגאון רבי יצחק זילברשטיין, נשא דברים בעצרת הענק של 'דגל התורה' בבני ברק, ועורר על החובה הגמורה לשמוע בקול דברי חכמים | צפו בתיעוד (חרדים)חזקי שטרן
איזנקוט: טראמפ ידיד אמת של ישראל, יעבוד עם כל מנהיג שייבחר
גדי איזנקוט הגיב להצהרת התמיכה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בראש הממשלה נתניהו. "טראמפ הוא ידיד אמת של ישראל. אני מוקיר את פועלו ומחויבותו למען ביטחון ישראל, ומשוכנע כי יעבוד בשיתוף פעולה מלא עם כל מנהיג שיבחר על ידי העם", אמר.כיכר השבת