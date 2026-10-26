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עצביהם כסף וזהב

קשור בשרשראות וקסדת בניין: אחרי תקרית הצלבים הכומר למד את הלקח 

אחרי שצלב ענקי צנח בשידור חי והרג כומר באקוודור, ואחר נדרס מול המצלמות בקולומביה – אנשי הדת הפסיקו לסמוך על הנסים (חדשות בעולם)

דש
דני שפיץ
כיכר השבת |
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תיעוד חדש שמופץ ברשתות החברתיות מציג שיקוץ גדול המאובטח באמצעות שרשראות ברזל, לצד כומר העוטה קסדת מגן במהלך תפילה. הסרטון עורר תגובות ברשת לאחר ששני מקרים שבהם מבנים דתיים כבדים נפלו על כמרים, בהפרש של ימים, הסתיימו בתוצאות שונות לחלוטין.

המקרה הראשון התרחש ב־17 באוקטובר בגואיאקיל שבאקוודור. הכומר פטריסיו אלפרדו סאנצ'ס מולינארי, בן 53, ערך תפילה. כשהמבנה הכבד שהיה תלוי מאחוריו התנתק ממקומו ונפל על ראשו. האירוע תועד בשידור חי, ובני הקהילה נשמעו זועקים לעזרה ומבקשים להזעיק אמבולנס. בהמשך אישרה הארכיבישופות המקומית את מותו.

ימים לאחר מכן הופץ מחדש תיעוד מקולומביה, שבו נראה הכומר אוסקר אצ'וורי נפגע ממבנה דתי כבד שנפל עליו. האירוע התרחש למעשה כבר ב־28 באפריל, בעת שניסה להזיז את המבנה בזמן שצילם תוכן לרשתות החברתיות. הוא נפל לרצפה, אך הצליח לקום אך נפצע באורח קשה.

נהרג על ידי עבודה זרה: צלב ענקי צנח על הכומר והרג אותו
נהרג על ידי עבודה זרה: צלב ענקי צנח על הכומר והרג אותו (צילום: רשתות חברתיות)

כעת התמונה החריגה הפכה למוקד של תגובות ולעג ברשת, כשגולשים קושרים אותה לאירועים האחרונים ומציגים אותה כפתרון למניעת תאונות דומות.
נצרותקולומביהאקוודורצלבכומר
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