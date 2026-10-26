הראשון לציון הגר"ש עמאר ( צילום: מיכאל גלעדי/Flash90 )

ברקע הסערה הפוליטית ולקראת יום הבחירות, מפרסם בימים אלו הראשון לציון, הגאון רבי שלמה משה עמאר, אגרת חיזוק מיוחדת, תחת הכותרת: "וזכור את בוראך בימי בחורותיך - בחירותך". בדבריו, מזהיר הראש"ל מפני פגיעה בקודשי ישראל וקורא להתרחק ממחלוקות ולרבות בתפילה.

במכתבו, מתייחס הגרש"מ עמאר לתעמולת הבחירות ולמסרים של חלק מהמפלגות: "בימים אלו בהם נשמעים קולות וברקים של המפלגות השונות... דא עקא שיש כאלה שמניחים דרכי התנהלות אמיתיים, ונוטים לסמטאות צדדיות. ובמקום להציע את הקו המנחה אותם, מכריזים הכרזות של שנאה לדת חלילה, באומרם אם תבחרו בנו אנו נדרוס ונהרוס את יום השבת, ונתיר נישואין וגירושין כדרך כל העמים". הראשון לציון מבהיר כי ניסיונות אלו אינם מבטאים חופש, אלא התנתקות מהשורשים: "יודעים אנו היטב שאין זה חופש ודרור, אלא התנתקות והתרחקות מהקדוש ברוך הוא, ומדרכי תורתנו הקדושה... אין אומתנו אומה אלא בתורה, ואין לנו קיום בתוך ים השנאה והאנטישמיות המקיף את עולמנו, אלא בהגנת השם עלינו". לנוכח הדברים, קורא הגרש"מ עמאר לציבור להרבות בתפילה ולפעול למען סיוע לחינוך הטהור: "אני קורא לכל בית ישראל שכל אחד ירבה תפילה ויפיל תחינתו לפני ה', שיצילנו מן השנאה ומן המחלוקת, וישיב לב התועים מדרכי ה', להתקרב לשולחן אבינו שבשמים, ולשמור על הזהות היהודית בציבוריות שלנו".

המכתב המלא

הרב שם דגש מיוחד על תלמודי התורה: "לחזק את התלמודי תורה של תינוקות של בית רבן, שבהבל פיהם אנו חיים, ולדאוג שלא יהיה ילד יהודי שלא יודע 'שמע ישראל', ושלא רואה את אור השבת ויקרה".

יצוין כי ככלל, הגרש"מ עמאר אינו מתערב בבחירות ונמנע מלהתעסק בעניינים פוליטיים. עם זאת, במעונו מסבירים כי בשבוע שעבר יצא באופן יוצא דופן מגדר הרגיל בנוגע למפלגת 'אחי', זאת לאחר שראש הממשלה ושרים פנו אליו והציגו בפניו כי קיים חשש ממשי לפגיעה בגוש הימין ובעולם התורה.

עקב כך פעל הרב כדי למנוע נזק ומחלוקת, אך בסביבתו מדגישים כי אינו מורה על הצבעה למפלגה כזו או אחרת ואינו עוסק בפוליטיקה יומומית.