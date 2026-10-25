ראש הממשלה בנימין נתניהו יצא במסר חריף לחרדים, בריאיון האחרון שקיים לקראת הבחירות בתוכנית 'הפטריוטים' של ערוץ 14.

"למה הממשלה הקודמת לא העבירה חוק? היינו כפסע מלהעביר את החוק שלנו, 23 אלף חרדים היו אמורים להתגייס. כבר עכשיו התגייסו 5,000, גם דרך יחידת החשמונאים", טען בתחילה.

בהמשך הוסיף: "כל מי שלא הולך ללמוד תורה, שזה הרוב הגדול, יתגייס. מי שאומר 'נמות ולא נתגייס' ילך לכלא".

בהתייחס להצבעה לוינטר התריע נתניהו בהמשך הריאיון: "אל תצביעו למפלגות הקטנות". לטענתו, "במקרה של וינטר, הצענו לו להכנס לליכוד מקום שלישי, עם תפקיד שר, והוא סרב. אחר כך ההצעה מסמוטריץ', והוא סרב. אח"כ הוא אמר שהוא ימליץ עלי לרשות הממשלה, אבל הוא גמגם ואז חזר בו".

"הוא לוקח קולות של הליכוד, של הימין, ואו שהוא ישרוף אותם או שהוא יעביר אותם לאיזנקוט ולליברמן. זה מה שהשמאל רוצה", אמר נתניהו, וסיכם: "צריך להבין את זה, 80% מהמצביעים של וינטר רוצים אותי כראש ממשלה".