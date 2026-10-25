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הגאון הרב שריאל רוזנברג, גאב"ד בית דין צדק בני ברק ומרבני דגל התורה, התייחס במהלך העצרת של המפלגה לחובת ההצבעה בבחירות ביום שלישי הקרוב - ותקף בחריפות את המדינה לעיני אלפי הנוכחים. "אמר לי אחד שהוא לא יכול להצביע בבחירות של מדינה מושחתת שרודפת את לומדי התורה שזה בגדר רצח עם, וכי בזמן החזון איש המדינה לא הייתה מושחתת? לא עשתה רצח עם בילדי תימן והעבירה על דתם? היא אף פעם לא הייתה מתוקנת ובכל זאת הייתה חובה להצביע", אמר.

צילום רחפן מהעצרת ( צילום: יצחק ראוונה )

יו"ר דגל התורה משה גפני תקף גם הוא בהמשך: "עברנו הרבה מערכות בחירות, לא היה מצב כזה כמו שיש היום. מלחמה על חיים ומוות רוחניים. השמאל שאיים עליי אז - יודע לקיים הבטחות בניגוד לימין שלא יודע. הם העלו את הגיוס על סדר היום".

לדבריו, "זה הנושא, האם יפסיקו ללמוד תורה בארץ ישראל. לעולם לא יהיה. הציבור החרדי לא ייתן לא לאלה מהשמאל ולא לאלה עם הכיפות הסרוגות. בזכות לומדי התורה המדינה הזאת קיימת".