לאחר פרסום המכתב בשמו אמש, ראש הישיבה הגר״ד לנדו ממשיך במתקפה החריפה נגד מפלגת "הציבור החרדי" בראשות מוטי לייטנר ומפלגות קטנות חרדיות נוספות - בכנס המרכזי של "יהדות התורה" שהתקיים בבני ברק.

"קורא מלב כואב לטועים שהקימו מפלגות שונות שאין דעת חכמים נוחה מהם, אנא, אתם מזיקים לעולם התורה. כל הטענות הם טענות שקר כי אינכם אלא מפסידי קולות ואסור לתמוך במפלגות שהם רק שקר. השקר ברור לכול", הודיע הגר"ד.

עוד הוסיף: "אסור לתמוך במפלגות אלו שאינן אלא שקר ונזק. הטענות של אותן מפלגות על דאגה לבני הישיבות הן טענות שקר".

בהמשך אמר הגר"ד: "אני פונה לרשויות השלטון - אין לנו חפץ בשלטון ואין לנו כוונה לפגוע בשלטון, רצוננו רק ללמוד תורה, אנחנו לא קשורים למפלגה כזאת או אחרת, נתמוך רק במי שייתן לנו אפשרות ללמוד והישיבות הקדושות".