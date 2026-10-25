עימות חריג בין נתניהו לזמיר: "עלול להביא להסלמה מול איראן"

עימות חריג התפתח ביממה האחרונה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לרמטכ"ל אייל זמיר, סביב הנחיה מדינית לביצוע פעולה שעלולה להוביל להסלמה מול איראן, כך דווח הערב בחדשות 12.

לפי הדיווח, זמיר ביקש לקיים דיון מעמיק לפני ביצוע ההנחיה, וכן לקבל אסמכתאות חוקיות וחתימות של הדרג המדיני.

בצבא חוששים כי המהלך עלול להוביל לעימות מהיר עם איראן ולשגיאה בהערכת המצב בעיתוי רגיש, בין היתר על רקע החשש לניצול הסוגיה לצרכים פוליטיים לקראת הבחירות.

המתיחות בין השניים באה לידי ביטוי גם בדיון שהתקיים היום בפלמחים, שבו, לפי גורמים שנכחו במקום, שררה אווירה עכורה במיוחד. בכיר ביטחוני התייחס להתנהלות הרמטכ"ל ואמר: "ההיסטוריה לא תשכח את התפקיד שמילא זמיר בימים האחרונים".

נזכיר כי בשבוע שעבר פורסם על עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר שחלפו מעל סוריה ועיראק והגיעו למרחק קצר מאיראן. לפי גורמים אמריקניים, ישראל קיוותה אז לתגובה איראנית שתצדיק תקיפה.