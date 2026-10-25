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על רקע בטחוני

עימות חריג בין נתניהו לזמיר: "עלול להביא להסלמה מול איראן"

לפי הדיווח ב'חדשות 12', נתניהו ביקש לבצע מהלך מול איראן, הרמטכ"ל דרש דיון מעמיק ואסמכתאות חתומות | בין השניים שוררת לפי הדיווחים אווירה עכורה (בארץ)

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משה בשן
כיכר השבת |
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נתניהו והרמטכ"ל אייל זמיר (צילום: צפריר אבייב\פלאש90)

עימות חריג התפתח ביממה האחרונה בין ראש הממשלה לרמטכ"ל אייל זמיר, סביב הנחיה מדינית לביצוע פעולה שעלולה להוביל להסלמה מול , כך דווח הערב בחדשות 12.

לפי הדיווח, זמיר ביקש לקיים דיון מעמיק לפני ביצוע ההנחיה, וכן לקבל אסמכתאות חוקיות וחתימות של הדרג המדיני.

בצבא חוששים כי המהלך עלול להוביל לעימות מהיר עם איראן ולשגיאה בהערכת המצב בעיתוי רגיש, בין היתר על רקע החשש לניצול הסוגיה לצרכים פוליטיים לקראת הבחירות.

המתיחות בין השניים באה לידי ביטוי גם בדיון שהתקיים היום בפלמחים, שבו, לפי גורמים שנכחו במקום, שררה אווירה עכורה במיוחד. בכיר ביטחוני התייחס להתנהלות הרמטכ"ל ואמר: "ההיסטוריה לא תשכח את התפקיד שמילא זמיר בימים האחרונים".

נזכיר כי בשבוע שעבר פורסם על עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר שחלפו מעל סוריה ועיראק והגיעו למרחק קצר מאיראן. לפי גורמים אמריקניים, ישראל קיוותה אז לתגובה איראנית שתצדיק תקיפה.
בנימין נתניהואיראןמלחמהעימותאייל זמיר

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