השידור באדיבות שיא לייב | צפו
רבבות אלפי ישראל מתכנסים בשעה זו (ראשון) בדרך אם המושבות בבני ברק לעצרת למען כבוד שמים ולחיזוק רשימת יהדות התורה, בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל.
העצרת מתקיימת בעקבות קריאתם של מרנן הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש לאברכי הכוללים, לעמלים למחייתם, לבני הישיבות הגדולות ולבני שיעור ג' בישיבות לצעירים.
בקריאתם, הדגישו גדולי ישראל את החשיבות הרבה שיש להשתתף בעצרת - כאיש אחד בלב אחד ולהרבות כבוד שמים.
בשעות האחרונות הגיעו אלפים רבים לאזור דרך אם המושבות, והמשטרה נערכה לניהול התנועה והקהל הרב.
השידור החי מהמעמד החל בשעה 19:15. בעצרת צפויים להשתתף גדולי ישראל ומנהיגי הציבור החרדי, שיפנו בדברי חיזוק וקריאה לציבור להרבות כבוד שמים ולהצביע לרשימת יהדות התורה. מלבד גדולי ישראל, צפויים לנאום בעצרת יו"ר תנועת דגל התורה ח"כ משה גפני ויו"ר יהדות התורה ח"כ יעקב אשר.