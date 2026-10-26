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"מופרך ושקרי"

שר הביטחון כ"ץ תוקף וחושף: לא הייתה כוונה לתקוף באיראן לפני הבחירות

שר הביטחון מבהיר כי התיאום מול ראש הממשלה וצה"ל בנושא איראן הוא מלא • דוחה בנחרצות את השמועות על תכנון תקיפה לפני הבחירות | "התנהלות מבישה וחסרת אחריות" (צבא וביטחון)

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יוני גבאי
כיכר השבת |
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שר הביטחון כ"ץ (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

שר הביטחון ישראל כ"ץ יצא הבוקר (שני) בהודעה חריפה נגד דיווחים שפורסמו אתמול בתקשורת, הטוענים כי קיימות מחלוקות בינו לבין בנושא האיראני. כ"ץ הבהיר כי מדובר בדיווחים "מופרכים ושקריים", ודחה בתוקף את הטענות כאילו תוכנן מהלך צבאי נגד משיקולים פוליטיים לקראת הבחירות.

"אני קובע באופן חד משמעי שלא הייתה שום כוונה של ישראל ליזום התקפה על איראן לפני הבחירות בישראל", הבהיר שר הביטחון בהודעתו. עם זאת, הוא חידד את קו ההרתעה הישראלי והבהיר כי במידה ואיראן תתקוף את ישראל - היא תרגיש תגובה בעוצמה רבה.

לדברי כ"ץ, מאז כניסתו לתפקיד מתקיים תיאום מלא והדוק בין ראש הממשלה לבינו ובין דרגי המקצוע בצה"ל. שיתוף פעולה זה, כך טען, כבר הוביל ל"הישגים היסטוריים חסרי תקדים לטובת ביטחון מדינת ישראל", כאשר השיקול הביטחוני הטהור הוא היחיד שמנחה את קבלת ההחלטות.

הדיווחים שעוררו את תגובתו של שר הביטחון פורסמו אתמול בחדשות 12, וטענו כי התפתח עימות חריג בין ראש הממשלה נתניהו לרמטכ"ל אייל זמיר סביב הנחיה מדינית לביצוע פעולה שעלולה להוביל להסלמה מול איראן. על פי הדיווח, זמיר ביקש לקיים דיון מעמיק לפני ביצוע ההנחיה, וכן לקבל אסמכתאות חוקיות וחתימות של הדרג המדיני.

בצבא חששו, לפי הדיווחים, כי המהלך עלול להוביל לעימות מהיר עם איראן ולשגיאה בהערכת המצב בעיתוי רגיש, בין היתר על רקע החשש לניצול הסוגיה לצרכים פוליטיים לקראת הבחירות. המתיחות בין השניים באה לידי ביטוי גם בדיון שהתקיים בפלמחים, שבו שררה אווירה עכורה במיוחד.

תקף בחריפות את גורמי האופוזיציה שמנסים למנף את הדיווחים בתקשורת לניגוח פוליטי. "הניסיון של אנשי האופוזיציה לנצל את הפרסומים האלה כדי לתקוף את רה"מ ואותי ולהטיל דופי בשיקולינו - בשעה שאנחנו מנועים מסיבות מובנות מלהתייחס לפרטי הסוגיה האיראנית - הוא מביש וחסר אחריות", אמר.

בימים האחרונים התגברו הדיווחים על מתיחות בין הדרג המדיני לצבאי בנושא האיראני. אימוני מטוסי הקרב בשמי ישראל התגברו באופן משמעותי בשבועיים האחרונים, על רקע האפשרות הגוברת לפריצת מערכה צבאית נגד איראן. במערכת הביטחון מעריכים כי ההחלטה הסופית בנושא תתקבל רק לאחר הבחירות, בהתאם לתוצאות שיתקבלו ובתיאום הדוק עם ארצות הברית.

את דבריו חתם שר הביטחון במסר תקיף: "נתגבר גם על זה".
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