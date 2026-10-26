סרטון שהופץ ברשתות החברתיות מתעד את הנזק הכבד שנגרם לדירת מגורים לאחר שאש שפרצה בפח אשפה ברחוב בצרפת התפשטה במהירות אל המבנה |בעלת הדירה תיארה כיצד איבדה את רכושה ואת המזכרות המשפחתיות שלה - בגלל שריפת פח על ידי פורעים (חדשות)

כיכר השבת