מפגן עוצמה של 'דגל התורה' | רבבות בני ישראל גדשו אמש את 'גשר הרב לנדא' החדש במתחם הסופרים בבני ברק, שם נערכה עצרת הבחירות המרכזית והענקית של תנועת 'דגל התורה' לקראת הבחירות הקרובות בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל | שוקי לרר מגיש תיעוד ענק ועוצמתי (חרדים)

חיים רוזנבוים