סרטון מטלטל שהופץ ברשתות החברתיות ממחיש כיצד הצתת פח אשפה במהלך המהומות עלולה להסתיים בהרס של דירת מגורים שלמה ובפגיעה קשה בתושבים שאינם מעורבים באירועים.

בסרטון, שאורכו כ-52 שניות, נראית אישה צרפתייה כשהיא מצביעה ממרפסת דירתה המוצבת בקומה השישית על המקום שבו עמד פח האשפה שהוצת ברחוב. לדבריה, האש התפשטה כלפי מעלה, שרפה את תריס החלון, גרמה להתפוצצותו וחדרה אל תוך הבית.

התיעוד מתוך הדירה חושף את ממדי ההרס: רהיטים שנמסו, הרצפה המכוסה באפר ובשרידי חומרים שרופים, קירות שהשחירו מפיח ותקרה שנראית כאילו היא מתחילה להתמוטט. הדירה, כפי שהיא נראית בסרטון, ספגה נזק כבד ביותר.

האישה מתקשה להסתיר את גודל האובדן וחוזרת על המילים: "הכול נמס", "אין שום דבר" ו"שום דבר לא ניתן להצלה". לדבריה, היא אף ניסתה למצוא תמונה של אביה ושל בני משפחתה, אך לא הצליחה למצוא דבר שנותר שלם.

הפוסט שבו פורסם הסרטון מצביע על הפער בין ההתייחסות להצתת פח אשפה כאל אירוע שולי לבין ההשלכות האפשריות שלה בפועל. מה שעלול להיתפס כשריפה של חפץ ברחוב הסתיים במקרה הזה בהרס של בית ובאובדן רכוש וזיכרונות אישיים.

בפוסט שצורף לסרטון נכתב: "אני מקווה שהפוליטיקאים מהשמאל הקיצוני, שמבלים את זמנם בלומר « אה, זה בסדר, זה לא נורא, זו רק פח אשפה שנשרף », יצפו בסרטון הזה ויבינו את ההשלכות המכמירות « מפח אשפה קטן שנשרף ». הרוסה, האישה הזו מספרת כיצד שריפת פח אשפה שביצעו מופגנים השמידה לחלוטין את הדירה שלה. הפושעים האלה לא מבינים את הנזק שהם גורמים לאזרחים פשוטים לחלוטין חפים מפשע."