ארגוני מחאה ואיגודים מקצועיים בצרפת הודיעו אמש (ראשון) על כוונתם להמשיך בהפגנות, למרות היערכות ביטחונית נרחבת שהצליחה לצמצם את היקף הפרות הסדר בסוף השבוע האחרון. האיגודים קוראים לציבור לשוב לרחובות ביום שבת הקרוב, 31 באוקטובר, ומתכננים שביתה כלל־ארצית חמישה ימים לאחר מכן.

לטענת מובילי המחאה, הזעם הציבורי הולך ומתרחב, והוא כבר אינו מוגבל לסטודנטים שהובילו את ההתארגנות הראשונית בחודש שעבר. בארגוני העובדים מזהים הצטברות של מוקדי זעם סביב השכר, יוקר המחיה והשירותים הציבוריים.

משרד הפנים הצרפתי דיווח כי כ־410 אלף בני אדם השתתפו בהפגנות ביום שבת האחרון. כוחות הביטחון נערכו מראש בהיקף חריג של כ-70 אלף שוטרים, בניסיון למנוע הישנות של מעשי הביזה והוונדליזם שפקדו ערים רבות במדינה ב־17 באוקטובר.

לפי נתוני משרד הפנים, במהלך ההפגנות האחרונות נעצרו 1,314 בני אדם - כמחצית ממספר העצורים בשבוע הקודם. כ־50 שוטרים נפצעו, לעומת יותר מאלף בשבוע שעבר. למרות הירידה בהיקף האלימות, נרשמו עימותים נקודתיים בכמה ערים, ובהן פריז ומרסיי.

אלא שהמשטרה עצמה מזהירה כי קשה יהיה לשמר לאורך זמן פריסה כה גדולה של כוחות. איגודי השוטרים טענו ביום ראשון כי אין ברשותם מספיק כוח אדם כדי להמשיך בהיערכות הביטחונית המוגברת לאורך תקופה ממושכת.

המחאה מתרחבת מעבר לסטודנטים

מוריאל גילבר, ממנהיגות פדרציית האיגודים השמאלית Solidaires, אמרה לרשת BFM TV כי התסכול של סטודנטים, עובדים, כבאים וקבוצות נוספות מתחבר לכדי מחאה רחבה. לדבריה, הציבור נקרא לצאת שוב לרחובות בשבת הקרובה.

איגוד המורים SUD Education כבר הודיע כי ישתתף בהפגנה המתוכננת, ואילו האיגוד הגדול CGT צפוי להחליט במהלך השבוע אם להצטרף. גם תנועת האפודים הצהובים, שפרצה לתודעה ב־2018 בעקבות התנגדות להעלאת מסי הדלק, קוראת להפגנות המוניות.