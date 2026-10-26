ארגוני מחאה ואיגודים מקצועיים בצרפת הודיעו אמש (ראשון) על כוונתם להמשיך בהפגנות, למרות היערכות ביטחונית נרחבת שהצליחה לצמצם את היקף הפרות הסדר בסוף השבוע האחרון. האיגודים קוראים לציבור לשוב לרחובות ביום שבת הקרוב, 31 באוקטובר, ומתכננים שביתה כלל־ארצית חמישה ימים לאחר מכן.
לטענת מובילי המחאה, הזעם הציבורי הולך ומתרחב, והוא כבר אינו מוגבל לסטודנטים שהובילו את ההתארגנות הראשונית בחודש שעבר. בארגוני העובדים מזהים הצטברות של מוקדי זעם סביב השכר, יוקר המחיה והשירותים הציבוריים.
משרד הפנים הצרפתי דיווח כי כ־410 אלף בני אדם השתתפו בהפגנות ביום שבת האחרון. כוחות הביטחון נערכו מראש בהיקף חריג של כ-70 אלף שוטרים, בניסיון למנוע הישנות של מעשי הביזה והוונדליזם שפקדו ערים רבות במדינה ב־17 באוקטובר.
לפי נתוני משרד הפנים, במהלך ההפגנות האחרונות נעצרו 1,314 בני אדם - כמחצית ממספר העצורים בשבוע הקודם. כ־50 שוטרים נפצעו, לעומת יותר מאלף בשבוע שעבר. למרות הירידה בהיקף האלימות, נרשמו עימותים נקודתיים בכמה ערים, ובהן פריז ומרסיי.
אלא שהמשטרה עצמה מזהירה כי קשה יהיה לשמר לאורך זמן פריסה כה גדולה של כוחות. איגודי השוטרים טענו ביום ראשון כי אין ברשותם מספיק כוח אדם כדי להמשיך בהיערכות הביטחונית המוגברת לאורך תקופה ממושכת.
המחאה מתרחבת מעבר לסטודנטים
מוריאל גילבר, ממנהיגות פדרציית האיגודים השמאלית Solidaires, אמרה לרשת BFM TV כי התסכול של סטודנטים, עובדים, כבאים וקבוצות נוספות מתחבר לכדי מחאה רחבה. לדבריה, הציבור נקרא לצאת שוב לרחובות בשבת הקרובה.
איגוד המורים SUD Education כבר הודיע כי ישתתף בהפגנה המתוכננת, ואילו האיגוד הגדול CGT צפוי להחליט במהלך השבוע אם להצטרף. גם תנועת האפודים הצהובים, שפרצה לתודעה ב־2018 בעקבות התנגדות להעלאת מסי הדלק, קוראת להפגנות המוניות.
בין היתר, פעיליה מתכננים לשבת מול בנייני העיריות ומול האספה הלאומית, הבית התחתון של הפרלמנט הצרפתי. הפעילה אזלמה סיגו אמרה לעיתונאים כי הכעס מתפשט בבתי הספר, באוניברסיטאות, בשכונות, בחוות ובמקומות העבודה.
המשך המחאה מעמיד את הנשיא עמנואל מקרון בפני מציאות פוליטית וכלכלית מורכבת. בשנת 2019 הצליח מקרון להקצות משאבים להוזלת עלויות הדלק בעקבות מחאת האפודים הצהובים, אך הפעם מצבה של הקופה הציבורית מותיר לממשלה אפשרויות מצומצמות יותר.
לכך מתווסף המצב הפוליטי: כהונתו של מקרון צפויה להסתיים באפריל הבא, ומפלגת המרכז שלו איבדה את הרוב הדרוש להעברת חקיקה משמעותית. הממשלה כבר פתחה בשיחות עם איגודים מקצועיים ונציגי סטודנטים בניסיון להרגיע את הרוחות.
אולם מבחינת מובילי המחאה, הצעדים שהוצעו עד כה אינם מספקים. גילבר טענה כי הממשלה לא נתנה מענה לדרישותיהם. בינתיים, המהומות בצרפת משתלבות בגל רחב יותר של מחאות באירופה. בבריסל השתמשה המשטרה ביום שבת בגז מדמיע ובתרסיס פלפל במהלך עימותים עם מפגינים נגד הממשלה, הפגנות דומות נרשמו גם במילאנו, איטליה.
ההפגנות המתוכננות בימים הקרובים צפויות להעמיד במבחן נוסף את יכולתה של ממשלת צרפת להתמודד עם המשבר, בשעה שהלחץ הציבורי גובר והאפשרויות הכלכליות והפוליטיות של מקרון מוגבלות.