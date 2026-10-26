המתים נוהרים: הגיע לקלפי עם ארון קבורה על הראש

לפי דיווח ב-CNN, ישראל התכוננה לתקוף באיראן בימים האחרונים אך ארה"ב ביקשה להמתין ואותתה על פעולה משותפת בהמשך. אחת הסיבות: שיחה של זמיר עם ראש המטות המשולבים האמריקאי בה נטען שהדבר יפגע בבחירות. צבא ארה"ב ערוך לתקוף תוך 96 שעות מרגע פקודת טראמפ.

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