המתים נוהרים: הגיע לקלפי עם ארון קבורה על הראש

תיעוד חריג מברזיל הפך לוויראלי ברשתות החברתיות במהלך יום הבחירות לנשיאות, לאחר שמצביע של מועמד הימין פלביו בולסונארו הגיע לקלפי כשהוא נושא על ראשו ארון מתים שעליו המספר המזוהה עם מפלגת השלטון.

בסרטון נראה האיש כשהוא נושא את הארון שעליו מופיע המספר 13, המזוהה עם מפלגת הפועלים של הנשיא לואיז אינסיו לולה דה סילבה. לפי הדיווח באתר החדשות הארגנטינאי MDZ, האיש הוא תומך של בולסונארו, והארון נועד לשמש מחאה סמלית נגד מפלגתו של הנשיא המכהן.

התיעוד הגיע על רקע אחד המרוצים הפוליטיים הצמודים והטעונים בברזיל בשנים האחרונות. לולה, בן 80, התמודד על כהונה נשיאותית רביעית שאינה רצופה, מול הסנאטור פלביו בולסונארו, בנו של הנשיא לשעבר ז'איר בולסונארו.

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בסיבוב הראשון, שנערך בתחילת אוקטובר, הצליח בולסונארו להקדים את לולה עם כ־47 אחוזים מהקולות, לעומת כ־45 אחוזים לנשיא המכהן. התוצאה הפכה את הסיבוב השני למאבק צמוד במיוחד, כאשר שני המחנות ניסו לגייס את תומכיהם ולהביא לקלפיות גם מצביעים שלא השתתפו בסיבוב הראשון.

יותר מ־33 מיליון אזרחים נמנעו מהצבעה בסיבוב הראשון, והשתתפות הבוחרים הפכה לאחד הגורמים המרכזיים שעשויים להכריע את התוצאה. מערכת הבחירות לוותה גם במחלוקות סביב יוקר המחיה, הביטחון האישי, השחיתות והכיוון הפוליטי של המדינה הגדולה ביותר באמריקה הלטינית.

ביום הבחירות עצמו נרשמה גם דרמה סביב שעות ההצבעה. בעקבות קשיים בתחבורה הציבורית ותלונות על מזג האוויר באזורים מסוימים, הוחלט להאריך את ההצבעה בשעתיים. ההחלטה עוררה בלבול בחלק מהקלפיות והפכה לנושא נוסף במאבק בין המחנות.