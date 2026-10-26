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תומך ישראל הפסיד

דרמה בברזיל: לולה ניצח בסיבוב השני - בולסונארו מסרב להכיר בתוצאות

בתום מרוץ צמוד ומתוח, נשיא ברזיל המכהן לואיז אינסיו לולה דה סילבה זכה הלילה בכהונה רביעית לאחר שגבר על יריבו הסנאטור פלאביו בולסונארו • רשות הבחירות הכריזה על הניצחון לאחר שפער הקולות הגיע ל כ-4.2 מיליון • בולסונארו כבר הודיע: "בלתי אפשרי להכיר בתוצאות, נפעל לבטלן" (בעולם)

ינ
יוסי נכטיגל
כיכר השבת |
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לואיז אינסיו לולה דה מימין ובולסונארו משמאל (צילום: מסך)

דרמה פוליטית בינלאומית: בתום קרב צמוד במיוחד בסיבוב השני של הבחירות לנשיאות ברזיל, הכריזה הלילה (בין ראשון לשני) רשות הבחירות המרכזית במדינה על ניצחונו של הנשיא המכהן, לואיז אינסיו לולה דה סילבה. בעקבות הניצחון, יבטיח לולה את כהונתו הרביעית בתפקיד.

עם השלמת ספירתם של כ-97.7% מכלל הקלפיות ברחבי המדינה, התברר כי לולה גרף 51.74% מקולות הבוחרים, לעומת 48.26% שקיבל מתחרהו, הסנאטור פלאביו בולסונארו.

הפער בין השניים עומד על למעלה מ-4.2 מיליון קולות. ברשות הבחירות הבהירו כי מבחינה מתמטית, הקולות שטרם נספרו כבר אינם יכולים לשנות את זהות המנצח.

תוצאות אלו מהוות תפנית ביחס לסיבוב הראשון שנערך מוקדם יותר השבוע, שבו הוביל בולסונארו על פני הנשיא המכהן. מאחר שאף אחד מהמועמדים לא חצה אז את רף 50 האחוזים הנדרשים להכרעה מיידית, נאלצו האזרחים לגשת לקלפיות בפעם השנייה. פרשנים במדינה מעריכים כי שיעורי ההצבעה הגבוהים שנרשמו בסיבוב המכריע הם שהביאו בסופו של דבר לניצחונו של לולה.

בעיר סאו פאולו נערכו הלילה חגיגות הניצחון, שם נשא לולה נאום בפני אלפי תומכים ונלהבים. בדבריו האשים ניסיונות התערבות חיצוניים במהלכן התקין של הבחירות: "הצלחנו לשכנע את העם שההצבעה חשובה כדי להגן על הדמוקרטיה בברזיל, ומנענו התערבות זרה דרך הפלטפורמות הדיגיטליות", הצהיר הנשיא הנבחר. "ברזיל היא לא החצר האחורית של אף אחד".

הסערה שאחרי: בולסונארו דוחה את התוצאות

מן העבר השני, המערכת הפוליטית נערכת לטלטלה בעקבות תגובתו החריפה של המועמד המפסיד. הסנאטור בולסונארו הודיע בגלוי כי אין בכוונתו להשלים עם הקביעה של רשות הבחירות, ובכוונתו לפעול במישור המשפטי והציבורי לביטול ההכרה בניצחון.

"בלתי אפשרי להכיר בתוצאות הללו", טען בולסונארו בתגובתו הראשונה. בדבריו תקף בחריפות את ההחלטה להאריך את שעות הפעילות בקלפיות במהלך יום ההצבעה, והגדיר את צעד הארכת השעות כ"בלתי מקובל בעליל".
ברזיללואיז אינסיו לולה דה סילבהפלאביו בולסונארו

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