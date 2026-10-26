המסר הלא מתנצל של הרב החרדי - הפך לוויראלי בגרמניה

לוחמי חטיבת הצנחנים עצרו בשבוע שעבר חמישה מחבלים בכפר קבאטיה שבחטיבת מנשה - שלושה מזוהים עם חמאס ושניים עם הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני. במבצע נוסף בהובלת חטיבת בנימין, פשטו לוחמי גדוד 202 על יותר מ-50 יעדים, ביצעו סריקות לאיתור אמצעי לחימה ותחקרו חשודים המזוהים עם חמאס. המבצעים התבצעו במסגרת הפעילות המתמשכת של אוגדת יהודה ושומרון לסיכול טרור.

ב. ניסני