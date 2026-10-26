המסר הלא מתנצל של הרב החרדי - הפך לוויראלי בגרמניה

לא מחביאים את היהדות: מול גלי האנטישמיות הגואה והתגברות מתחי השנאה ברחבי אירופה, הקהילה היהודית בגרמניה מסרבת להוריד את הראש או להסתתר.

מי שמוביל את הקו האמיץ והאופטימי הזה הוא הרב יהודה טייכטל, רבה של ברלין ושליח חב"ד בעיר, שהתארח לשיחה נוקבת ברשת המדיה הגרמנית המובילה WELT, במסגרת תוכנית האקטואליה "חופש הביטוי" בהנחיית ננה ברוקהאוז.

רשת WELT, מבית תאגיד התקשורת "אקסל שפרינגר", נחשבת לאחד מגופי המדיה המשפיעים והנצפים ביותר בגרמניה. הריאיון עם הרב טייכטל עורר עניין ציבורי יוצא דופן ורייטינג גבוה, וזמן קצר לאחר שידורו הוא כבר סומן באתר המערכת תחת קטגוריית "הנצפים ביותר" (Meistgesehen) של הרשת. ברשתות החברתיות במדינה נרשמו הדים רבים ותגובות חמות, הן מצד הקהילה היהודית והן מצד הציבור הגרמני הכללי, ששיבח את העמידה היהודית הגאה והלא-מתנצלת מול המצלמות.

"הכוח שלנו הוא לקום ולפעול"

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במהלך הריאיון הציג הרב טייכטל עמדה ברורה לפיה הדרך להתמודד עם גילויי השנאה אינה נסיגה, אלא הפגנת נוכחות, אקטיביזם חברתי והפצת טוב. הרב הדגיש כי התשובה לאנטישמיות אינה טמונה רק בהגברת האבטחה, אלא בשינוי תפיסתי עמוק. "הכוח והחוזק שלנו הוא כשאנחנו קמים ואומרים: במקום שבו היה חושך – אנחנו נביא אור", אמר הרב בריאיון.

לדבריו, המאבק בשנאה דורש אורך רוח ומעשים קטנים ויומיומיים שמצטברים לשינוי גדול. "האם נצליח לשנות את כל הבעיות של העולם ביום אחד בלבד? לא", הבהיר הרב טייכטל, "אבל נעשה זאת חתיכה אחר חתיכה, צעד אחר צעד, עם אור ועם מעשים בפועל".

המסר המרכזי שביקש רבה של ברלין להעביר לציבור הצופים, ועורר השראה רבה בגרמניה, עסק בהחלפת האנרגיה השלילית בעשייה חיובית ומקרבת בהשראת הרבי מליובאוויטש.

"בכל מקום שבו הייתה שנאה, אנחנו נהיה שם כדי להעניק אהבה", סיכם הרב טייכטל את האני-מאמין שלו ושל הקהילה היהודית.