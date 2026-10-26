שני אנשים מגיעים לרב עם סכסוך כספי. שניהם בטוחים שהצדק איתם, אבל האם הרב יודע כיצד לפסוק? רבני "למען ילמדו" חושפים את הפער המפתיע בלימודי ההלכה, ומציגים את המסלול שנועד לתת לרבני קהילות את הכלים להתמודד עם השאלות המורכבות ביותר (חרדים)

אסף מגידו