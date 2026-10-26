הצלם היה בהלם: מה עושים החיילים בצפון קוריאה?

תיעוד המציג מבט מעבר לגבול אל תוך צפון קוריאה חושף את אחד הביטויים הבולטים לעוינות ארוכת השנים של המשטר כלפי ארצות הברית. בתיעוד נראים חיילים צפון קוריאנים כשהם נושאים שלטים ועליהם מסר חריף נגד האמריקנים, לצד תותח הוביצר המכוון קדימה.

על השלטים מופיעה הקריאה באנגלית: "השמידו את התוקפים האימפריאליסטים האמריקנים, האויב המושבע של העם הקוריאני!". המסר משתלב בתעמולה הצפון קוריאנית, המציגה את ארצות הברית כאויב מרכזי ומדגישה את הצורך במוכנות צבאית ובהתנגדות לכוחותיה.

ההסתה נגד ארצות הברית נטועה עמוק בהיסטוריה של המדינה. מלחמת קוריאה, שנמשכה בין השנים 1950 ל־1953, הסתיימה בשביתת נשק ולא בהסכם שלום, וחצי האי נותר מחולק בין צפון קוריאה לדרום קוריאה. מאז הפכה העוינות כלפי וושינגטון למרכיב מרכזי במסרים הפוליטיים והצבאיים של פיונגיאנג.

לצד השלטים נראה בתיעוד תותח הוביצר, כלי ארטילרי המשמש לירי פגזים לטווחים שונים. הופעתו לצד החיילים והמסר המאיים מעניקה לתיעוד אופי צבאי מובהק, אם כי מהתיאור לבדו לא ניתן לקבוע אם מדובר בהיערכות מבצעית, באימון או בהצגה מכוונת של כוח.

התיעוד מגיע על רקע מתיחות מחודשת בחצי האי הקוריאני. בימים האחרונים דווח על התחזקות המערך הצבאי לאורך הגבול בין צפון קוריאה לדרום קוריאה, לרבות הצבת אמצעי ארטילריה והמשך ביצורים באזור הגבול. במקביל, נמשכים חילופי האשמות בין הצדדים והמאמצים למנוע תקריות צבאיות נוספות.