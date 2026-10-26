"נמעך את צה"ל כמו חרק": האדמירל בדימוס שמדליק את טורקיה

האדמירל הטורקי בדימוס, פרופ' ג'יהאת יאיצ'י, שיגר איומים חריפים במיוחד נגד ישראל במהלך ריאיון שהעניק לפלטפורמת המדיא הטורקית GZT. יאיצ'י, שכיהן כראש מטה חיל הים הטורקי ונחשב לאבי דוקטרינת "המולדת הכחולה" (Mavi Vatan), הצהיר כי "אם הצבא הטורקי והצבא הישראלי יעמדו זה מול זה, הצבא הטורקי ימעך את צבא ישראל כמו חרק".

במהלך הריאיון, תוך ניתוח מפות ביטחוניות של המזרח התיכון, הוסיף יאיצ'י וטען כי במקרה של עימות "מיליוני גברים טורקים יצעדו דרומה". הוא האשים את ישראל בניהול מבצע תודעתי שנועד לגרור את האזור למלחמות עדתיות ולשתלט על נתיבי סחר קריטיים בים האדום.

יאיצ'י אינו דמות אנונימית בטורקיה. מדובר בקצין בכיר לשעבר שפיתח את דוקטרינת "המולדת הכחולה", השואפת להרחיב את הריבונות הימית של טורקיה בים התיכון. עם זאת, מאז פרישתו ב-2020 הוא משמש כחוקר עצמאי ואינו מייצג רשמית את משרד ההגנה או את הפיקוד העליון של צבא טורקיה.

על אף שדבריו מתכתבים היטב עם הקו הלוחמני של הנשיא ארדואן, מומחי אסטרטגיה וביטחון ממהרים להרגיע ומדגישים כי מדובר ברטוריקה בלבד ולא באיום אופרטיבי קונקרטי. הסיבות לכך מרובות: ראשית, אין גבול משותף בין המדינות, ועימות קרקעי אינו ישים ללא מעבר דרך סוריה או לבנון – תרחיש מורכב ומסוכן ביותר.

שנית, טורקיה חברה בברית נאט"ו, ועימות ישיר מול ישראל – הנהנית מגיבוי אמריקאי חזק – עלול להמיט אסון על כלכלת טורקיה ויחסיה עם המערב. בנוסף, ההתבטאויות מיועדות בעיקר לליבוי יצרים ברחוב הטורקי ולחיזוק התדמית הלאומנית.

בחודשים האחרונים הגבירה טורקיה את הפעילות הצבאית שלה באזור, אך בדרכים שונות. כפי שדיווחה כיכר השבת, טורקיה עברה לשיגור רציף של כטב"מים זולים לעבר יוון, במקום "קרבות אוויר" מדומים ויקרים בין מטוסי F-16 מאויישים. המטרה: איסוף מודיעין, בחינת מערכות ההגנה היווניות ושחיקה כלכלית של אתונה.