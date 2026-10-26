איסקנדר ( צילום: מאת Vitaly V. Kuzmin - http://www.vitalykuzmin.net/Military/ARMY-2016-Demonstration/, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52213498 )

טילי שיוט אוקראיניים פגעו ביום שישי האחרון במפעל הצבאי „פרוטון” בעיר אוריול שברוסיה, המייצר רכיבים אלקטרוניים המשמשים את מערכות הנשק של הצבא הרוסי. תיעודים חדשים מהתקיפה מציגים את רגעי הפגיעה במתחם התעשייתי, שנחשב לחלק משרשרת האספקה של תעשיית הטילים הרוסית.

לפי דיווחי צבא אוקראינה, הפגיעה אושרה במבנה הייצור המרכזי של מפעל „פרוטון אלקטרוטקס”. במפעל מיוצרים רכיבים אופטו־אלקטרוניים ורכיבי הספק, ובהם ממירי מיתוג המשמשים את הטילים הבליסטיים מדגם איסקנדר־אם, וכן רכיבים עבור טילי שיוט מדגם אס־71 „קובר”. מוצרי החברה משולבים גם במערכות ההגנה האווירית הרוסיות „פנציר אס־1”.

פגיעה בלב תעשיית הטילים הרוסית: טילים ריסקו את מפעל הנשק - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:04 פגיעה בלב תעשיית הטילים הרוסית: טילים ריסקו את מפעל הנשק ( צילום: רשתות חברתיות )

התקיפה התרחשה לאחר התרעה מפני איום טילים באזור. תושבים דיווחו על פיצוצים עזים, ולאחריהם נראה עשן סמיך עולה מעל העיר. לפי דיווחים שפורסמו לאחר התקיפה, לפחות ארבעה פיצוצים נשמעו באזור, ובתיעודים מהזירה נראו נזק למבנה התעשייתי ופעילות של כוחות החירום. רגע של חסד: העובדת תפסה גנב על חם - והגיבה בצורה מפתיעה | צפו אריה רוזן | 10:48 כאן נגמרים החיים: תיעוד נהיגה בכביש 'דרך המוות' המפותל בעולם דני שפיץ | 10:18 מושל מחוז אוריול, אנדריי קליצ'קוב, אישר כי התרחש באזור אירוע של תקיפת טילים וכי פרצה שריפה במתקן תעשייתי. הוא דיווח על שלושה הרוגים בתקיפה, אך לא זיהה באופן מפורש את המתקן שנפגע. במקביל, צבא אוקראינה הודיע כי הפגיעה במבנה הייצור המרכזי של מפעל „פרוטון” עלולה להקשות על ייצור רכיבים לטילים המשמשים את רוסיה במלחמה.

פגיעה בלב תעשיית הטילים הרוסית: טילים ריסקו את מפעל הנשק - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:49 פגיעה בלב תעשיית הטילים הרוסית: טילים ריסקו את מפעל הנשק ( צילום: רשתות חברתיות )

התקיפה במפעל מצטרפת למאמצי אוקראינה לפגוע בתשתיות התעשייתיות המספקות לצבא הרוסי רכיבים וחומרי גלם לייצור נשק. במקביל לתקיפה באוריול, דיווח הצבא האוקראיני גם על פגיעה במפעל כימיקלים בעיר טוליאטי ובמטוס בשדה התעופה הצבאי ייסק שברוסיה.