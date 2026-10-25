מהפך בסרביה: מחאת הסטודנטים הפילה את השלטון הפרו ישראלי

הנשיא היוצא אלכסנדר ווצ'יץ ( צילום: שאטרסטוק )

טלטלה פוליטית בסרביה: מנהיג הימין הפופוליסטי והפרו ישראלי אלכסנדר ווצ'יץ', ששלט במדינה במשך 12 השנים האחרונות, הודה הערב (ראשון) בתבוסת מפלגת השלטון בבחירות הבזק לפרלמנט.

לדבריו, רשימת הסטודנטים שהוקמה בעקבות גל המחאה במדינה צפויה לזכות בלפחות 135 מתוך 250 המושבים בפרלמנט, לעומת 126 הנדרשים לרוב. הבחירות נערכו לאחר כשנתיים של מחאות בהובלת סטודנטים, שפרצו בעקבות אסון קריסת גג בתחנת רכבת בנובי סאד, שבו נהרגו 16 בני אדם. המוחים האשימו את השלטון בשחיתות ובפגיעה בדמוקרטיה.

מחאות בסרביה נגד הממשלה ( צילום: שאטרסטוק )

רשימת הסטודנטים, הכוללת בין היתר רופאים ופרופסורים, הציבה את המאבק בשחיתות ואת שחרור מוסדות המדינה מהשפעה פוליטית בראש סדר העדיפויות שלה.

לפי הדיווחים, שיעור ההצבעה הגיע לנתון חריג של 64.9% כבר בשעות אחר הצהריים. לצד זאת, משקיפים דיווחו על אי-סדרים בקלפיות, והחשש כעת הוא שהמתיחות הפוליטית תוביל להפגנות ולחוסר יציבות.

לתוצאות עשויות להיות השלכות גם על יחסי סרביה עם ישראל, לאחר שווצ'יץ' נחשב לתומך ישראל בולט באירופה.