ממשל נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בוחן מהלך שעשוי להציב את ויקטור אורבן, ראש ממשלת הונגריה לשעבר, בראש האו"ם. לפי דיווח שפורסם באתר וואלה, גורמים אמריקניים פנו לאורבן ועודדו אותו להתמודד על תפקיד מזכ"ל הארגון, תוך הערכה כי גם רוסיה וסין עשויות לתמוך במועמדותו.

אורבן הביע עניין ראשוני ברעיון, אך טרם החליט אם להיכנס למרוץ. לפי הדיווח, הוא אינו מעוניין להכריז על מועמדותו לפני שישתכנע כי סיכוייו לנצח ממשיים.

בוושינגטון רואים באורבן מועמד בעל השקפת עולם המתאימה למחנה השמרני המזוהה עם טראמפ. גורם במחלקת המדינה האמריקנית אף הגדיר אותו כ"מועמד החלומי של שמרני MAGA", בהתייחס לעמדותיו הנוקשות בנושא ההגירה ולעימותיו עם ארגונים ליברליים ועם מוקדי כוח במערכת המשפט ובתקשורת ההונגרית.

על פי המקורות המצוטטים בדיווח, שמו של אורבן עלה בשיחות בין גורמים אמריקניים, רוסים וסינים עוד לפני שנוצר עמו קשר ישיר. האמריקנים חיפשו מועמד בעל מאפיינים דומים לאלה של ראש הממשלה ההונגרי לשעבר, ולטענת המקורות, גם בבייג'ינג ובמוסקבה הביעו הסכמה לרעיון.

בארצות הברית מעריכים כי תמיכה משותפת של שלוש המעצמות עשויה להעניק לאורבן יתרון משמעותי במועצת הביטחון. גורם אמריקני העריך כי שמונה מתוך 15 חברות המועצה עשויות לתמוך בו, ואף העלה אפשרות להשיג עשרה קולות.

עם זאת, בשלב זה לא פורסמה התחייבות רשמית של רוסיה או סין לתמוך באורבן, וגם הממשל האמריקני טרם הכריז על מועמדותו. סימן שאלה נוסף נוגע לעמדתן של בריטניה וצרפת, המחזיקות בזכות וטו במועצה. לפי הדיווח, ייתכן שהשתיים יימנעו מהתנגדות למועמד שיזכה לתמיכת שלוש המעצמות האחרות, אולם לא נמסרה עמדה רשמית מטעמן.